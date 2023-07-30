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WNBA／遭俄監禁後關注心理健康 格林納將缺席兩戰

中央社／洛杉磯29日綜合外電報導
WNBA水星隊球星格林納因心理健康因素，將缺席兩場比賽。圖為她25日出賽照。（Getty Images）
WNBA水星隊球星格林納因心理健康因素，將缺席兩場比賽。圖為她25日出賽照。（Getty Images）

WNBA球隊鳳凰城水星今天表示，上季因遭俄羅斯監禁而整季無法出賽的格林納，為了「把重心放在她的心理健康」而將缺席兩場客場比賽。

法新社報導，格林納（Brittney Griner）不會隨美國女子職籃（WNBA）鳳凰城水星（Phoenix Mercury）到客場，參加7月30日對芝加哥天空（Chicago Sky）和8月1日印第安納狂熱（Indiana Fever）的兩場比賽。

那兩場客場比賽打完後，水星將於8月3日回到鳳凰城主場，迎戰來訪的亞特蘭大美夢（Atlanta Dream）。

水星在聲明中說：「水星會完全支持格林納，我們將繼續一起努力研究她的回歸時間表。」

回到水星陣中的格林納，本季有平均18.2分、6.7籃板、2助攻的演出。

去年，格林納因持有大麻油入境俄羅斯在莫斯科機場被捕，隨後被判入獄，年底因一項換囚行動獲釋。

雖水星戰績仍在苦苦掙扎，但格林納在隊上的得分、籃板、阻攻上都排名第一，並在6月時生涯第9度入選明星賽。

水星目前戰績6勝17敗，暫居第10，她們正努力擠進前8，竭力避免發生自2012年以來首度與季後賽無緣的窘境。

32歲的格林納目前在WNBA第10個球季，她曾帶領水星於2014年拿下總冠軍，並曾助美國女籃兩度摘下奧運金牌。

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