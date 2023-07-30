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NBA／里拉德喊話只去熱火 聯盟打預防針

體育新聞組／綜合報導
里拉德交易風波越演越烈。（Getty Images）
里拉德交易風波越演越烈。（Getty Images）

隨著拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）喊出「賣我」後，交易風波越演越烈，這也讓聯盟不得不發起行動，發送備忘錄至各球團，警告若里拉德等球員被交易後不願履行義務，將面臨開罰處分。

報導指出，NBA向各球團發布備忘錄，內容是有關里拉德只想被交易到熱火隊的相關內容。

備忘錄內容表明，里拉德和他的經紀人古德溫（Aaron Goodwin）已遭到聯盟約談，聯盟更向各球隊警告，若任何球員與經紀人暗示或明示被交易後，發表不願履行球員合約基本義務等言論，那麼也會受到聯盟的紀律處分。

在里拉德提出交易請求沒多久，ESPN知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）就爆料，古德溫一直向熱火以外的球隊放話，要求不要交易自己的客戶，如果執意這麼座，那麼里拉德也會因此感到不高興。更有消息外傳，如果到熱火以外的球隊，里拉德甚至不會到該球隊報到。

對此古德溫僅表示，「我替我的客戶做了該做的事情。有些球隊是我主動打電話。有些球隊是他們打給我。這與大多數球隊之間是一種尊重的關係。說實話，里拉德想在邁阿密（熱火）打球，就這樣。」

不過拓荒者總經理克隆寧（Joe Cronin）上月在夏季聯賽受訪時，強調不會衝動行事，「我們會對球隊做出最有利的決定，我們看看狀況會如何發展。如果需要幾個月的時間，那我們就等幾個月再說。」

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