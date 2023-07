NBA／醫院證實布朗尼已出院返家 詹姆斯發文感謝大家關心

詹姆斯(Lebron James)的大兒子布朗尼(Bronny James)日前練球時心臟驟停送醫。經過治療後,布朗尼今天確定已出院,詹姆斯也在推特 上發文感謝大家的關心。

負責治療布朗尼的醫院發聲明指出,布朗尼被送往醫院時,意識完全清醒,神經系統沒有受損,已成功接受心臟驟停的相關治療,目前已出院返家休息。

詹姆斯稍早也在推特發文感謝外界的關心:「我要感謝無數的人們,給我們家庭愛和祈禱,我們都感受到了,我非常感激。每個人狀態都很好,我們家人聚在一起,很安全和健康,並感受到你們的愛。」

「我們準備好後會說更多話,現在我想先告訴大家,你們的支持對我們來說意義重大」詹姆斯說。

I want to thank the countless people sending my family love and prayers. We feel you and I’m so grateful. Everyone doing great. We have our family together, safe and healthy, and we feel your love. Will have more to say when we’re ready but I wanted to tell everyone how much your…