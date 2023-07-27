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NBA／過來人聊「搬家」經驗談 杜蘭特喊可再增加4到5隊

聯合新聞網／ 即時報導
杜蘭特認為NBA還可以容納4~5支新球隊。(美聯社)
杜蘭特認為NBA還可以容納4~5支新球隊。(美聯社)

NBA巨星杜蘭特（Kevin Durant）近期提到NBA擴編的議題，他也分享自己的想法，認為球隊多多益善，認為市場還足夠新增4到5隊。

杜蘭特在接受《CNBC》訪問時認為NBA可以支持更多的球團成立，「NBA 是如此龐大的組織，但我不確定其他老闆是否願意讓新球隊分一杯羹，但是我認為可能會有4到5支新的球隊，因為每個人都喜愛籃球。」

杜蘭特後續也分享搬家的經驗，「我曾在擴張球隊-奧克拉荷馬雷霆待過，看見那座城市在2008年、2009年時的樣子，再看看現在---有四、五座摩天大樓，這是我從未想過會出現的。還有像度假村般的酒店，城市裡還有穿越城市的地鐵，很多這些變化都是因為一支體育球隊的加入。因此，我覺得美國可能有很多城市正在要求席佛（Adam Silver）將一支球隊帶到他們的城市。」

杜蘭特在2007年NBA選秀中以第二順位被西雅圖超音速選中，不過隔年球隊就搬家到奧克拉荷馬州，並改名為雷霆，而他過去也提到若能擁有一支NBA球隊，他希望會是落腳在西雅圖。

NBA主席席佛7月初才提到夏季聯賽擴編，他表示聯盟將在轉播權利權談定後會開始討論擴編的問題。據傳西雅圖和拉斯維加斯都是新球隊潛在的地點之一，看來要等到NBA擴編還要一段時間。

NBA 西雅圖 奧克拉荷馬州

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