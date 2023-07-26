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NBA／簽完破紀錄合約 布朗喊話：波士頓復甦「非裔華爾街」

記者劉肇育／即時報導
塞爾蒂克前鋒布朗。（美聯社）
塞爾蒂克前鋒布朗。（美聯社）

塞爾蒂克前鋒布朗（Jaylen Brown）在昨天與綠衫軍續簽5年3.037億美元的破紀錄合約後，他也在今天宣布將展開投資計畫，希望能將過去在奧克拉荷馬州的「非裔華爾街」在波士頓復甦，希望幫助波士頓能縮小種族間的貧富差距。

在今年於東區冠軍賽鎩羽而歸後，塞爾蒂克季後除了交易來波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）外，更是卯足全力要留下主力前鋒布朗，而雙方也在昨天達成創聯盟歷史紀錄的5年3.037億美元續約，甚至在合約中明訂每年7月1日布朗將收到777萬美元的薪資，以紀念他的7號球衣與「7uice」基金會，可說是誠意十足。

而在簽下NBA史上最大的合約後，布朗也強調自己不僅僅是想要贏得冠軍，還希望為波士頓的黑人們盡一份心力，包括啟動一個投資項目希望將「非裔華爾街」帶到波士頓，幫助這個過去7年被他視為家的地方能夠縮小種族財富差距。

「有分析指出，刺激貧富差距可能可以對於整體經濟發揮改善的作用。」談到自己的投資計畫時布朗表示，「當你簽下NBA史上最大的合約時，你願意談論一些事情將會變得有意義，包括你對於社區的投資。另外就是在這裡，還沒有人願意談論貧富差距的問題，這都是我們可以改善的部分。」

「非裔華爾街」是位於奧克拉荷馬州塔爾薩地區的一個名稱，該區域在1900年時曾是非裔經濟最富裕的地區之一，不過在1921年因為種族屠殺事件遭到摧毀，而布朗現在也希望透過自己的投資創造就業機會與資源，而今天他的基金會也先啟動「橋樑計畫」與麻省理工學院共同開發合作項目，希望幫助更多面臨困難的高中生。

投資 波士頓 非裔

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