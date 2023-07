NBA／詹皇長子布朗尼心臟驟停已脫離險境 眾球星發文祈福

詹姆斯(LeBron James)的大兒子布朗尼(Bronny James)昨天在南加州大學 進行訓練時,因不明原因心臟驟停倒地,緊急送往加護病房治療後,目前已脫離險境。

詹姆斯家族的發言人發布聲明證實此事,「昨天布朗尼練球時突然心跳停止,醫務人員治療他並送醫。他現在情況穩定,已離開加護病房,我們希望人們尊重詹姆斯家人並保護隱私,如果有更多訊息,我們會向媒體更新。」詹姆斯夫妻也對南加 州大學的醫護人員和運動工作人員致謝。

此消息震驚籃壇,眾NBA 球星都發文為布朗尼祈福,包含塞爾蒂克隊泰托姆(Jayson Tatum)、騎士隊米契爾(Donovan Mitchell)、尼克隊布朗森(Jalen Brunson)、老鷹隊楊恩(Trae Young)及溜馬隊哈利柏頓(Tyrese Haliburton)和傳奇魔術強森(Magic Johnson)。

Bronny receiving lots of love and support from the sports world ❤️🙏 pic.twitter.com/m88ZXFE5Zi