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NBA／詹皇長子布朗尼心臟驟停已脫離險境 眾球星發文祈福

聯合新聞網／ 即時報導
布朗尼。（路透）
布朗尼。（路透）

詹姆斯（LeBron James）的大兒子布朗尼（Bronny James）昨天在南加州大學進行訓練時，因不明原因心臟驟停倒地，緊急送往加護病房治療後，目前已脫離險境。

詹姆斯家族的發言人發布聲明證實此事，「昨天布朗尼練球時突然心跳停止，醫務人員治療他並送醫。他現在情況穩定，已離開加護病房，我們希望人們尊重詹姆斯家人並保護隱私，如果有更多訊息，我們會向媒體更新。」詹姆斯夫妻也對南加州大學的醫護人員和運動工作人員致謝。

此消息震驚籃壇，眾NBA球星都發文為布朗尼祈福，包含塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）、騎士隊米契爾（Donovan Mitchell）、尼克隊布朗森（Jalen Brunson）、老鷹隊楊恩（Trae Young）及溜馬隊哈利柏頓（Tyrese Haliburton）和傳奇魔術強森（Magic Johnson）。

詹姆斯曾說過想和布朗尼一起在NBA打球，布朗尼也相當爭氣，球技不斷進步，選秀行情從先前的第二輪，提升到首輪。如今發生此事，不少球迷擔心布朗尼的NBA之路會發生變數。

另外，據ESPN報導，南加州大學連2年發生球員心臟驟停事件，該隊中鋒Vincent Iwuchukwu去年7月1日也因為心臟驟停住院好幾天，2023年1月重返球場，總共打了14場比賽。

加州大學 南加 NBA

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