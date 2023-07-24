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NBA／讚詹姆斯高球商 格林：這身材的球員大多很笨

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(右)稱詹姆斯(左)擁有高聯盟一等的籃球智商。 (Getty Images)
格林(右)稱詹姆斯(左)擁有高聯盟一等的籃球智商。 (Getty Images)

「嘴綠」格林（Draymond Green）一向以高球商著稱，以長人來說罕見的傳導能力跟多功能的防守價值，讓他在勇士體系的攻防兩端承擔重要角色。

近期格林在受訪時也談論到另一名高球商的代表人物詹姆斯（LeBron James），他忍不住讚嘆以詹姆斯的身體條件，打法還能夠如此細膩實在是件不可思議的事。

格林對詹姆斯的欣賞從來不是秘密，兩人私下關係也不錯。格林過去不只對詹姆斯的記憶力印象深刻，也曾力挺詹姆斯超越喬丹（Michael Jordan），是NBA史上最偉大球員。

作為曾在季後賽多次交手的對手，八度入選年度防守球隊的格林對位詹姆斯的豐富經驗讓他的評論更加有說服力，

近期他在Podcast上節目與貝佛利（Patrick Beverley）談論到籃球智商時，不忘盛讚詹姆斯在擁有歷史級身體天賦的同時，還具備如此頂級的球商實在難得。

「詹姆斯的球商跟其他人相比是另一個層級的」，格林說，「大部分有類似身材、相同運動能力的球員都很笨。」

籃球智商代表能夠在場上正確打球、對於場上情勢能有效判讀，在NBA的體能怪物不在少數，但能完全運用到身體天賦的球員卻是屈指可數。

話鋒一轉，格林也指出聯盟只有不到六成的球員能稱得上是具有籃球智商。「我認為不僅沒多少人擁有更高一階的籃球智商，事實上在NBA也沒多少人有籃球智商」，格林說。

NBA 高球 喬丹

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