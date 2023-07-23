NBA／「底薪」伍德太香引多隊競逐 傳加入湖人機會濃厚

上季效力獨行俠的長人伍德至今仍不知道新賽季將披哪隊戰袍。(路透)

去年效力獨行俠的長人伍德（Christian Wood）開市近一個月竟然還找不到下家，身價也隨著時間不斷下滑。原先季中爭取平均近2000萬美元合約的他至今連中產報價都收不到，甚至可能淪落到底薪。然而以伍德的身手底薪可說是「買到賺到」，近期傳出希望能衝擊季後賽 的湖人 、公牛、熱火多隊對他都有興趣。

伍德的進攻才華無庸置疑，充滿活動力及多樣的得分手段，使他上一季效力獨行俠時繳出場均16.6分、7.6個籃板，37.6%的三分命中率以長人而言非常有水準。然而伍德在自由市場讓多隊卻步也不是沒有理由，糟糕的防守意識跟多次影響休息室氣氛的經歷，許多季後賽球隊在跟他議價之前都必須再三思考。此外，伍德在此時簽約，幾乎可以確定新賽季將會從板凳出發，他能否接受自己進攻定位並配合球隊打法仍是未知數。

以上種種理由也讓伍德的身價直直落，目前在市場上對他有意的球隊幾乎都只能、也只願意用底薪網羅他。但能有機會用底薪簽下戰力遠超薪水的伍德，看起來就物超所值許多，許多季後賽球隊都希望能用便宜的價碼替球隊增添可用之兵。

據傳目前僅有戴維斯（Anthony Davis）、海斯（Jaxson Hayes）兩名正選中鋒的湖人正熱烈追求伍德，而剛因鮑爾 （Lonzo Ball）受傷，申請到價值1020萬美元傷病特例的公牛一旦將這筆錢砸在伍德身上，也將成為最強力的競爭者。

近期獨行俠的記者岡恩（Laura Gunn）報導，伍德以底薪加入湖人的勢頭越來越明顯。湖人想要在9月訓練營開始前再補強一名功能性跟現有中鋒不同的長人，能夠拉開外線空間的伍德必然能在這找到一席之地。岡恩也指出，湖人除了老將底薪，也能用先簽後換的方式將伍德納入陣中，但這除了要動到現有陣容，同時也必須跟伍德簽下至少3年的合約，依照湖人的薪資彈性，應不樂意這麼做。