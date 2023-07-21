籃球／「魔獸」捲性侵醜聞遭起訴 被爆強迫他3P還動粗

「魔獸」霍華德遭控強迫一名男網友發生性行為。（本報資料照片）

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）上季加盟台灣T1職籃的雲豹隊，一舉一動備受外界矚目，但美國八卦 媒體RadarOnline近日獨家爆料，稱霍華德遭控曾強迫一名在IG上認識的男網友3P，還涉嫌毆打和非法監禁。

RadarOnline於19日根據獨家取得的法庭文件報導，一名叫哈波 （Stephen Harper）的男子指控霍華德，稱在2021年5月時透過IG認識霍華德，雙方開始進行許多露骨的鹹濕對話，像是要求他傳裸照等，並在7月時獲邀到霍華德位在喬治亞州 的家中，並被詢問「是否想和男人或女孩進行3P。」

報導指出，當哈波去霍華德家時，他們聊了大約40分鐘，然後在他的床上親熱。幾分鐘後，一名打扮成女性、名叫「基蒂」（Kitty）的男子來到霍華德家，並開始與霍華德發生性行為。而哈波隨後也被迫加入玩3P，霍華德開始摩擦哈波大腿「刺激他的生殖器」，儘管哈波表示拒絕，霍華德仍未停止，並威脅「會做任何事」。

哈波表示，自己當時害怕如果繼續拒絕，會遭到霍華德和基蒂的傷害。訴訟書指出，「被告（霍華德）抓住哈波大腿，強行脫掉哈波的內褲，並對哈波進行未經同意的口交行為。」哈波指出，霍華德在意識到自己沒有勃起後就停了一下，接著被命令來到霍華德的床邊。

訴訟書指出，接著基蒂與霍華德肛交，霍華德則強行抓住哈波的頭，並將生殖器塞進哈波的嘴裡。完事後哈波立即穿上衣服，當下感覺受到極大的侵犯和羞辱，想叫Uber回家時，霍華德強迫他搭基蒂的車，哈珀事後也指控霍華德攻擊、毆打和非法監禁。

過去儘管受到指控，霍華德仍否認自己是同性戀 。他與多名女性育有5名孩子。對於最新指控，RadarOnline.com試圖聯絡霍華德，但尚未回應。