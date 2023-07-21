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NBA／溫班亞瑪透露在練賈霸「天勾」 媒體直呼作弊絕招

聯合新聞網／ 即時報導
法國怪物溫班亞瑪。（美聯社）
法國怪物溫班亞瑪。（美聯社）

NBA選秀會上，法國怪物溫班亞瑪(Victor Wembanyama)確定由馬刺以狀元籤選入，近期他也透露自己想要學賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）招牌天勾，搭配上他的體能與技術，讓媒體直呼「作弊」

賈霸除了擁有令人難以置信的步法、身體控制力和投籃手感之外，賈霸因他的體型在使用天勾上有得天獨厚的優勢。他不僅高達7呎2吋，還擁有巨大的臂展，讓他的投籃高度幾乎可以超越任何人，甚至面對張伯倫（Wilt Chamberlain）和寶兒（Manute Bol）這樣的巨人都絲毫不遜色。

溫班亞瑪接受Bleacher Report採訪時，被問到如果他現在想要完美掌握一個球員的招牌技術，你會想要甚麼，他竟回答，「我一直在研究我的天鉤，你知道，卡里姆(賈霸)天勾。希望有一天它可以成為我的武器。」

而溫班亞瑪的身材以及臂展都比賈霸來得更加出色，《The sporting news》作者Scott Rafferty就認為要是溫班亞瑪能夠磨練出天勾的絕招，對於他來說就像是作弊一樣，肯定是非常好的武器。

其實早在2021年U19世界盃時，溫班亞瑪當時效力法國隊就展現自己的勾射技巧，面對美國隊中鋒，也是上季NBA選秀榜眼霍姆葛倫（Chet Holmgren）的封阻，但溫班亞瑪靠著身體做阻擋將球勾進。

（影片請跳到1:43處）

NBA 世界盃 馬刺

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