我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今夏出遊更願花錢 華女斥資10萬遊歐洲 全程超高端

北卡龍捲風來襲 輝瑞廠房被吹毀 I-95公路一度受阻

NBA／想當「熱火人」到退休 巴特勒自信喊：明年一定奪冠

聯合新聞網／ 即時報導
巴特勒受訪重申會在熱火退休，並自信明年就能率隊奪冠。 (Getty Images)
巴特勒受訪重申會在熱火退休，並自信明年就能率隊奪冠。 (Getty Images)

熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler）今年率隊在季後賽上演「老八傳奇」，一路打到總冠軍賽才被金塊擊敗。再次在總冠軍賽的舞台上倒下，也讓外界擔心是否會因為這次的失敗而消沉。不過近期他揮去外界的疑慮，認為自己一定能率隊奪冠。

巴特勒暑假展開中國行，進行一系列的代言活動，他也接受了中央電視台（CCTV）的採訪，並討論了一些話題，包括NBA冠軍賽和對未來的展望。其中他也在採訪中信心滿滿，表示明年賽季就是屬於熱火的一年，並計畫未來都想待在熱火當「熱火人」。

「在我心中我一直都深信，球隊、我個人會為替熱火隊贏來總冠軍，因此我根本不打算到其他球隊」，巴特勒表示，「我知道我們有能力做到，我確信明年球季就是屬於我們的一年。我們已經知道該怎麼打進總冠軍賽，現在我們只是需要突破障礙，當我再度回到這裡跟你聊天時，我就是總冠軍了。」

巴特勒此次受訪時展現過人的自信，不過他的確有本錢囂張，因為熱火季後賽能夠以分區老八闖進到總冠軍賽，就是靠著巴特勒單核帶隊，而且就算季後賽面臨腳踝扭傷的情況，仍堅持上場，雖然最終球隊沒辦法成功奪冠改寫歷史，但巴特勒的奮鬥精神值得人們尊敬。

總冠軍賽 季後賽 NBA

上一則

女足世界盃開踢前發生槍案 挪威隊長：震驚但平安

延伸閱讀

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符
NBA／巴特勒決賽再敗 熱火找副手仍有得拚

NBA／巴特勒決賽再敗 熱火找副手仍有得拚
NBA／無緣完成老八奪冠傳奇 巴特勒：隊友絕對值得冠軍

NBA／無緣完成老八奪冠傳奇 巴特勒：隊友絕對值得冠軍
NBA／梅西轉戰邁阿密國際 同城球星巴特勒：很開心他在這

NBA／梅西轉戰邁阿密國際 同城球星巴特勒：很開心他在這

熱門新聞

台灣好手謝淑薇(左)與捷克搭檔史翠可娃奪下溫布頓女雙冠軍。(Getty Images)

溫網／謝淑薇奪女雙冠軍 大滿貫第6冠到手

2023-07-16 16:51
拉莎(左)、喬丹二兒子馬克斯(右)。（取材自Instagram）

NBA／喬丹對兒子和皮朋前妻姐弟戀說NO 她稱內心很受傷

2023-07-12 20:39
塞爾維亞名將約克維奇無緣再推高紀錄。（Getty Images）

溫網／約克維奇這一敗太傷 7項「神紀錄」無法達成

2023-07-16 22:48
萬卓索娃溫布頓冠軍晚宴穿搭十分特別。(取材自微博)

溫網／冠軍晚宴禮服配球鞋 萬卓索娃解密時尚穿搭

2023-07-19 08:26
柯瑞（右）、安戴托昆波（左）是聯盟少數未轉隊的球隊一哥。（美聯社）

NBA／他和柯瑞是最後2名忠誠巨星 字母哥按讚轉發貼文

2023-07-14 08:56
新科溫網男單冠軍阿爾卡拉斯。(歐新社)

溫網／斷約克維奇連霸 「小蠻牛」阿爾卡拉斯5盤馬拉松大戰捧冠

2023-07-16 13:56

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
都是笑面虎…揭三大最「腹黑」星座 外表善良內心陰暗

都是笑面虎…揭三大最「腹黑」星座 外表善良內心陰暗
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎
男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中