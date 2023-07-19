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NBA／賈奈特稱讚在場上無所不在 霍姆葛倫：跟你學的

記者劉肇育／即時報導
霍姆葛倫獲邀參加退役明星前鋒賈奈特（Kevin Garnett）的節目，暢談過去一年的復健心情。 (Getty Images)
霍姆葛倫獲邀參加退役明星前鋒賈奈特（Kevin Garnett）的節目，暢談過去一年的復健心情。 (Getty Images)

去年以榜眼身分加入雷霆隊，但在首個賽季未開打前就因傷報銷後，霍姆葛倫（Chet Holmgren）今年在夏季聯賽4場比賽繳出平均16.5分、11.8籃板、3.5阻攻的亮眼數據，讓他被評估將有望在新賽季與狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama）等人一同角逐新人王。

身為聯盟新世代備受矚目的全能長人，霍姆葛倫在去年選秀時，所獲得的期待感並不下於今年的溫班亞瑪，不過在夏季聯賽打完5場比賽後，他卻因為右腳傷勢導致賽季未開打就因傷報銷，但過去一年他積極復健，甚至在今年夏季聯賽上展現更為精壯的身材，且數據表現也相當優異，儘管晚了一年才將展開「菜鳥球季」，但依舊讓人對他的表現感到期待。

今天霍姆葛倫也獲邀參加退役明星前鋒賈奈特（Kevin Garnett）的節目暢談過去一年的復健心情，他說：「當你受傷時，你可以把它視為是一種詛咒，也可以是一種祝福。顯然沒人願意經歷這樣的事情，但我充分利用了它，好好鍛鍊我的身體並觀看比賽，這讓我學到很多東西，能在今年展示出來。」

身為聯盟過去全能前鋒的代表性球員之一，賈奈特也直言，霍姆葛倫在復出後確實變得更加強壯，甚至還展現了一些數據無法體現出來的籃球智商，在場上不論是無球端、運球還是阻攻表現，幾乎可說是無所不在，霍姆葛倫也笑稱自己是與賈奈特學來的。

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