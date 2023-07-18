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NBA／唐西奇積極備戰世界盃 曬訓練照網驚呼瘦了

聯合新聞網／ 即時報導
唐西奇積極「輕量化」，為接下來的世界盃做準備。(取材自Instagram)
唐西奇積極「輕量化」，為接下來的世界盃做準備。(取材自Instagram)

FIBA籃球世界盃將於8月底開打，過去國際賽幾乎無役不與的斯洛維尼亞一哥唐西奇（Luka Doncic）也認真備戰本次賽事。為此，近年來常被球迷戲稱「用例行賽來減肥」的唐西奇難得在休賽季積極鍛鍊體態，近期個人訓練師曬出他的訓練照，精實身材也讓球迷們驚呼唐西奇真的變瘦了。

唐西奇剛進入聯盟時的官方體重為240磅，以帥氣金童的形象席捲NBA。但近年來唐西奇為了提升切入時的碰撞能力而增重，身型日漸橫向發展，2021-22賽季已來到260磅，不禁令球迷感到擔憂。雖然唐西奇曾自嘲自己不是走肌肉猛男路線，但母隊獨行俠認為過高的體重有可能造成賽季後段的疲勞負擔，在上季希望他能以生涯初期的體重為目標減重，如今看起來確實精實了不少。

透過訓練師發出的這組照片，可以看見唐西奇過去為人詬病的肚腩平坦了不少，手臂線條也更為明顯，十足展現休賽季付出的努力有多大。斯洛維尼亞缺席上一屆世界盃，去年的歐錦賽更遭波蘭爆冷淘汰，唐西奇的認真鍛鍊也彰顯出今年要帶著母國捲土重來的決心。

而在這組照片底下，不少球迷對唐西奇新賽季的表現表示期待，紛紛留言「唐西奇看起來真精瘦」、「那些說唐西奇胖的玩笑話已經結束了」、「獨行俠等這樣的唐西奇很久了」，更有人誇張表示「世界還沒準備好迎接場均40分的唐西奇」。

世界盃 肌肉

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