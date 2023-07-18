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NBA／馬刺細心呵護等待成長 溫班亞瑪將採負載管理

聯合新聞網 / 即時報導
馬刺會將溫班亞瑪養成何種級別的球星，受到全世界球迷的關注。 (Getty Images)
馬刺會將溫班亞瑪養成何種級別的球星，受到全世界球迷的關注。 (Getty Images)

「法國蜘蛛人」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）被譽為是繼詹姆斯（LeBron James）後最令人期待的新秀，也是引領未來NBA世代的現象級球星。馬刺會如何對他進行養成是外界關注的焦點，傳言馬刺十分重視溫班亞瑪的健康狀況，並不會過於躁進，新賽季可能將對他進行負載管理。

溫班亞瑪裸足身高達7呎3吋（222.3公分），附帶臂展達8呎（約243.8公分）的超長手臂，最令人驚訝的是他如同前鋒一般的協調性，身材天賦令人垂涎三尺。球探甚至曾表示，溫班亞瑪未來的模板可能是杜蘭特（Kevin Durant）與戈貝爾（Rudy Gobert）的綜合體，在攻守兩端的未來性都無可限量。

然而溫班亞瑪目前體重僅有210磅（95公斤），面對肢體碰撞更為強悍、身形也更加強壯的NBA球員，如何增重增肌勢必會是溫班亞瑪進聯盟前幾年必修的課題。但控制體態並非一蹴可幾的事情，馬刺隊為了避免過多碰撞所帶來的傷病風險，傳出可能在溫班亞瑪的菜鳥賽季進行負載管理。

一位NBA西區球探表示，馬刺在溫班亞瑪的新秀賽季就會控制上場時間、不讓他打背靠背的比賽。畢竟在未來馬刺鐵定會給溫班亞瑪一張頂薪合約，NBA不該對此有異議。「溫班亞瑪只有19歲，他還有一些發展工作要做才能轉換上NBA，可以預計會有負載管理和競技管理，在職業生涯的初期，謹慎地灌輸給他挑戰。」

溫班亞瑪過去受訪時曾表示對自己的期望，提到自己想成為歷史最佳的狀元，負載管理可能與他的理想背道而馳。「身為球隊的主力球員，要打滿82場比賽並不容易」，溫班亞瑪說，「有些球員可能會有特定的上場頻率，但顯然對我來說，我的目標是盡可能打最多的比賽、盡可能幫助球隊。」

馬刺一直被公認是最早實施負載管理的球隊，由於新版勞資協議，未來NBA球員必須出賽滿65場才能競爭個人獎項。如果馬刺隊過於謹慎，可能會讓溫班亞瑪錯失挑戰新人王的機會。

馬刺 NBA 蜘蛛人

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