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NBA／傳與總管莫雷撕破臉 哈登一心只想去快艇

聯合新聞網 / 即時報導
傳哈登與76人總管莫雷已撕破臉。（Getty Images）
傳哈登與76人總管莫雷已撕破臉。（Getty Images）

哈登（James Harden）去年休賽季自願降薪讓76人有補強機會，沒想到過了一年後卻向球隊申請交易，並希望能被交易至快艇。然而由於76人索價過高，導致哈登的交易談判陷入僵局。雖一度傳出76人有意慰留哈登再戰一年，但今天根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，哈登與球隊總管莫雷（Daryl Morey）已徹底破裂，離隊心意已決。

在自由市場上大部分球員都塵埃落定後，休賽季剩餘的重磅轉隊可能僅剩下兩名喊出「賣我」的控衛，分別是里拉德（Damian Lillard）及哈登。兩人因都有屬意下家，使母隊在交易上不約而同遇到僵局。

哈登的情況較里拉德特別，里拉德身上還有平均5000萬美元左右的四年長約，而哈登則是在執行一年球員選項後申請交易，因此曾傳出手握主動權的76人考慮說服哈登與新科MVP安比德（Joel Embiid）搭檔續拚。

外界指出，76人的索價不菲，加上哈登指定要去快艇，只剩一年合約的他價值並沒有想像中高。在檯面上競爭者少的情況下，快艇自然也不願失心瘋投入過多資產交易哈登，兩隊的交涉在起初就有認知上很大落差。

查拉尼亞表示，哈登如今跟總管莫雷基本上已是斷絕關係，儘管兩人從火箭時期便一路合作至今，但哈登對莫雷已經失去信任。除此之外，哈登也深信即使自己選擇留下，76人也無意開一張長約給他，這使哈登對自己未來的自由球員身分感到不安。

查拉尼亞也說，從喊出賣我到現在，哈登的心意從未變過，仍是一心想去快艇。過去哈登在火箭時，就曾因不滿未被交易而缺席訓練營，如果這次情況依舊， 有可能用相同的手段表達抗議。

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