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WNBA優涅思庫狂飆37分破三分球大賽紀錄 柯瑞下戰帖

記者曾思儒／綜合報導
WNBA紐約自由人女將優涅思庫在三分球決賽中27投只失手2球。(取材自推特影片)
WNBA紐約自由人女將優涅思庫在三分球決賽中27投只失手2球。(取材自推特影片)

WNBA紐約自由人優涅思庫（Sabrina Ionescu）上周在WNBA明星賽的三分球大賽技驚全場，決賽輪27投只失手2球，轟下破WNBA和NBA紀錄的37分，讓保有NBA紀錄31分的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）都喊「荒謬」，剛打下高球賽冠軍的柯瑞更下戰帖，要看看「誰才是三分球大賽最佳射手」。

三分球大賽規定是每人在指定位置共投27球，滿分是40分，優涅思庫不但飆進25球，還有連續投進20球的瘋狂演出。

2015年和21年奪下NBA三分球大賽冠軍的柯瑞，2021年投進的31分仍是NBA紀錄，他在三分球大賽最多連進顆數則是連13球，兩者都被優涅思庫一舉超越。

曾轉發優涅思庫神射影片大喊「太荒謬了」的柯瑞，今天接受ESPN訪問時笑說，現在要追尋優涅思庫的紀錄，「她在她們的明星賽周末飆出瘋狂的37分，所以我猜想，我們該搞清楚，誰才是三分球大賽最佳射手？」

被點名的優涅思庫也轉發柯瑞這段訪問，回應說「讓我們來吧」，還附上4個「笑到哭」的圖示，十分逗趣。

其實兩位神射手頗有私交，優涅思庫大學時期就受到柯瑞照顧，上季柯瑞季後賽帶起兩手放臉頰旁的「乖乖睡覺」慶祝手勢後，優涅思庫也「致敬」，不只投進大號三分球時擺出同樣動作，上周拿到三分球大賽冠軍後也抱著獎盃做出睡覺慶祝手勢，致敬照片獲得超過13萬人「按讚」。

WNBA紐約自由人女將優涅思庫。(Getty Images)
WNBA紐約自由人女將優涅思庫。(Getty Images)

NBA 柯瑞 勇士

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