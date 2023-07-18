NBA／對76人下最後通牒 安比德透露在哪奪冠都沒關係

76人隊中鋒安比德。（路透）

儘管在本賽季奪下生涯首座例行賽MVP獎座，76人隊中鋒安比德（Joel Embiid）對於球隊遲遲無法真正向總冠軍發起挑戰，似乎也逐漸失去耐性，近日受訪時透露，唯一渴望的只有贏得冠軍，且將不侷限在費城 拿下，向球隊發起最後通牒。

這幾年戰績始終維持在東區前段班的76人，過去6個賽季始終無法打進到東區冠軍賽，更別說是總冠軍賽，安比德身邊的副手也不斷更換，甚至今年季後還面臨哈登（James Harden）可能出走的狀況，新賽季陣容勢必又要有一番變動。

安比德談到即將到來的生涯第8個賽季時直言，為了贏得總冠軍將會不計任何代價，「我不知道那會是在哪裡，不論是不是在費城或是其他地方，只想有機會能夠實現這個目標，想嚐嚐看贏得第一個總冠軍的滋味，然後再開始考慮下一個。」

安比德指出，雖然知道奪冠一點都不容易，也不是僅靠2、3個人就能輕易達成，但這一直都是他努力的方向，「你周圍必須要有很多好的球員，當然包括我自己，我每一天都在努力達到那個水平，這樣才能實現這個目標。」

安比徳日前在洛杉磯 創辦自己的電影工作室，不過似乎對於下賽季誰能與自己繼續「主演」也無法掌控，尤其哈登近日傳出向76人球團表態想要加入快艇 隊，讓兩人間的合作關係變得搖搖欲墜。