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NBA／柯瑞高球名人賽摘冠創紀錄：輸給湖人讓我有時間練習

聯合新聞網／ 即時報導
柯瑞拿下本次高球名人賽的冠軍。(Getty Images)
柯瑞拿下本次高球名人賽的冠軍。(Getty Images)

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）不只場上三分球神準，就連高爾夫也在他的射程內。繼15日上演賽會歷史首見的一桿進洞，從開賽就打出優異成績的他16日逆轉摘冠，成為2000年以來第一位奪冠的現役運動員。而賽後受訪時柯瑞被問及為何打這麼好，他則回覆是因為季後賽輸給湖人

本屆的美國世紀冠軍賽高球名人賽有不少NBA退役及現役球員參加，像是公牛後衛拉文（Zach LaVine）、「雷槍」艾倫（Ray Allen）、知名球評巴克利（Charles Barkley）等人。而柯瑞甚至帶著一家人來參賽，包括老柯瑞（Dell Curry）及小柯瑞（Seth Curry）。

在星光熠熠的參賽名單中，知名的高爾夫球愛好者柯瑞表現無疑是最突出的一位，不僅在比賽首日就穩定保持領先，在比賽中更有「No-look shot」及一桿進洞的經典場面，讓高爾夫球場上增添了一絲秀味。

而16日他更是在最後一桿上演逆轉秀，在落後3分的情況下抓下「老鷹」拿下6分，順利超前網球好手費希（Mardy Fish），曾兩度拿下第四名的他終於嘗到高爾夫球冠軍滋味。在推桿完成「絕殺」後，柯瑞也興奮地拋起球帽，衝向場邊慶祝勝利。

賽後柯瑞接受訪問時，記者詢問他過去幾個月做了哪些努力，使得在場上得以發揮良好，而柯瑞則打趣表示：「在季後賽輸給了湖人隊，讓我能夠更早開始準備名人賽。」柯瑞也是繼2000年的NFL球員德格列科（Al Del Greco）後，相隔23年再次有現役球員能在這項賽事奪冠。

柯瑞拿下本次高球名人賽的冠軍。(Getty Images)
柯瑞拿下本次高球名人賽的冠軍。(Getty Images)

柯瑞 季後賽 湖人

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