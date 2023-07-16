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NBA／里拉德交易遙遙無期 傳拓荒者願意等待「最好包裹」

聯合新聞網／ 即時報導
里拉德指定下家的行為讓拓荒者在交易選擇上顯得窒礙難行。(路透)
里拉德指定下家的行為讓拓荒者在交易選擇上顯得窒礙難行。(路透)

自拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）喊出「賣我」後已經超過兩週，但短期內仍不見交易完成的可能。據傳里拉德最屬意的下家熱火提出的包裹並不受拓荒者的青睞，且拓荒者並不急於完成交易，期待能等到更好的交易選擇。

里拉德在拓荒者連續第二年無法進入季後賽的失望賽季後，向合作了11年的老東家申請了交易。除此之外里拉德還申請下家，透過經紀人向其他球隊表明自己只願效力熱火，也正因為里拉的強烈意願，讓其他有興趣的球隊不敢過於積極爭取，導致交易案窒礙難行。

由於緊繃的薪資結構，熱火必須將赫洛（Tyler Herro）、羅賓森（Duncan Robinson）等人放入包裹內才能配平里拉德近6000萬的年薪。然而，拓荒者對於承接這兩人龐大的合約並無興趣，且熱 火最多只能給兩張首輪籤也不符合拓荒者的需求，雙方的交易談判也陷入僵局。

根據美國《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，拓荒者會耐心等待他們認為「有賺頭」的包裹，願意等待數週甚至數月，且沒有動力和熱火推動這筆交易。而熱火方也不躁進，了解市場上對於35歲後要領6000萬年薪的里拉德抱有疑慮，因此不想在沒有其他強力競爭者的條件下無上限拉抬報價。

如果雙方持續僵持不下，那里拉德有可能會跟去年同樣在休賽季喊出「賣我」的杜蘭特（Kevin Durant）一樣，被拓荒者說服在新賽季開打前回歸。如此一來，決定權便會回到里拉德身上，包括是否會加入訓練營、如何公開評論。無論如何，要等到這筆大交易發生可能還需要不少時間。

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