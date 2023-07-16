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NBA／太陽欲引進溜馬「神偷後衛」 傳3方交易破裂無進展

記者蔡佳霖／綜合報導
太陽、溜馬與尼克傳出後衛三方交易。（美聯社）
太陽、溜馬與尼克傳出後衛三方交易。（美聯社）

根據「HoopsHype」記者斯卡托（Michael Scotto）的消息，太陽近期曾和溜馬、尼克討論過一筆三方交易，不過目前看來交易並未有進展。

三方商討的具體情況是，太陽將佩恩（Cameron Payne）送到尼克，從溜馬身上獲得麥克康奈爾（T.J. McConnell），而溜馬則從尼克拿到佛尼爾（Evan Fournier）和選秀權，至於溜馬陣中的諾拉（Jordan Nwora）可能也會牽涉其中。若交易達成，尼克將可以得到超過1900萬美元的交易特例。

在保羅（Chris Paul）離開後，太陽顯然需要在控衛方面進行更多補強，窮人版的全能後衛麥克康奈爾成了一個可靠的人選。31歲的麥克康奈爾上季出賽75場，場均得到8.7分5.3助攻3.1籃板1.1抄截，投籃命中率54.3%，三分命中率44.1%，其中場均得分和三分命中率均創生涯紀錄。

溜馬隊後衛麥克康奈爾。（美聯社）
溜馬隊後衛麥克康奈爾。（美聯社）

麥克康奈爾生涯曾三度完成大三元，且還有一次罕見的抄截大三元，其中半場9抄直接突破紀錄，被網友稱為「神偷後衛」。

佩恩是進入合約最後一年，年薪為650萬美元。佩恩上季平均得到10.3分4.5助攻2.2籃板，投籃命中率41.5%。近年來他頻頻出現在交易流言中，太陽也試圖送走這位年輕後衛。

太陽隊後衛佩恩。（美聯社）
太陽隊後衛佩恩。（美聯社）

至於老將佛尼爾已經完全跌出尼克的輪替陣容，上季只打了27場比賽，場均6.1分，是他的生涯第二低分。目前佛尼爾還剩下兩年合約，2024-25年賽季為球隊選項。顯然尼克方面希望透過交易佛尼爾，想辦法收回一些籌碼。

尼克隊後衛佛尼爾。（美聯社）
尼克隊後衛佛尼爾。（美聯社）

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