NBA／23號回來了 詹姆斯新賽季換背號 原因曝光

詹姆斯重新穿回23號戰袍。(美聯社)

根據報導，詹姆斯（LeBron James）將會在下個賽季重新穿回23號球衣，最主要原因是聯盟已經退休 了已逝傳奇巨星羅素（Bill Russell）的6號球衣，詹姆斯也成為最後一批身穿6號球衣的球員。上個賽季他並未直接更換背號，而是繼續穿上6號戰袍，以紀念這位偉大前輩。

湖人 官方網站正式發文公告：「23號回來了！」。至於詹姆斯的經紀人經紀人保羅（Rich Paul）也透露，詹姆斯會這樣做就為了向羅素致敬，也是對他的尊重。

詹姆斯上一次更換球衣號碼是在2021年夏天，當時湖人在季後賽 首輪6戰遭太陽淘汰，詹姆斯將自己的23號球衣簽名後送給了布克（Devin Booker），之後便宣布改穿6號。

詹姆斯生涯總共更換過4次背號，初入聯盟他就是穿上23號球衣，決定加盟熱火後，改成6號球衣；之後他回歸騎士以及轉戰湖人期間又重新穿上23號球衣；當時為了把號碼讓給戴維斯，詹姆斯準備換穿紫金6號戰袍，不過由於已經開始銷售，所以延遲了一年時間。