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NBA／獨行俠長人烏龍爆扣自家籃框？竟是裁判搞錯邊

聯合新聞網／綜合報導
賓漢姆看似烏龍球的舉動，其實是正確判斷。（取材自Bleacher Report推特）
賓漢姆看似烏龍球的舉動，其實是正確判斷。（取材自Bleacher Report推特）

夏季聯盟昨天發生有趣Play，獨行俠長人賓漢姆（Marcus Bingham jr）昨天看起來攻錯籃框、一度成為「烏龍球」主角，沒想到他其實是場上少數清醒的人，真正鬧笑話的其實是裁判，他也在推特上還自己清白。

本日夏季聯賽，獨行俠在第四節剩下3分44秒時，獨行俠以104：78領先溜馬26分，比賽已大勢底定。此時，剛接到邊線發球、正對左側籃框的獨行俠後衛西班德（Nike Sibande），將球轉傳給賓漢姆，結果後者直接轉身，往沒人的右側籃框快攻，完成一計爆扣。

這個看似攻自家框、幫對手得分的「好糗」，理所當然地被裁判吹為「回場違例」，場邊的總教練達德利（Jared Dudley）也激動地向場上問：「怎麼回事？」。不過，仔細看會發現，獨行俠下半場本來就是向右側進攻，場上也有不少球員當下反應方向問題，因此，搞錯的是裁判而非賓漢姆。

賽後，有不少媒體也誤會，在推特上發布「烏龍球」的影片。苦主賓漢姆只好轉發影片，在下方寫道，「我沒有錯！澄清一下！」

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