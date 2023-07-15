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NBA／滿意勇士補強後的新陣容 柯瑞：比去年合理很多

聯合新聞網／綜合報導
柯瑞對勇士的新陣容很滿意。（Getty Images）
柯瑞對勇士的新陣容很滿意。（Getty Images）

即便薪資空間看似動彈不得，勇士仍在休賽季替陣容換上了全新風貌，對於新總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）繳出的第一張成績單，老大哥柯瑞（Stephen Curry）很滿意，直言「陣容比去年合理多了」。

勇士上個月送走奪冠功臣波爾（Jordan Poole），像巫師換來宿敵保羅（Chris Paul），之後在簽回跳出合約的格林（Draymond Green），放走另一個格林（JaMychal Green）、後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo），再從自由市場帶回後衛喬瑟夫（Cory Joseph）、前鋒薩里奇（Dario Saric），目前僅剩第15名球員是空缺。

儘管外界對保羅能否融入勇士抱持疑慮，據NBC Sports報導，柯瑞倒是對這陣容讚譽有加，「我們試著讓每塊拼圖更好地融入，為球隊在攻守兩端帶來多元性。現在主核心回來了，又找來可以提升陣容深度的保羅以及其他老將。」

除了老將，柯瑞也期待陣中新秀的成長，「我們有庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）兩位三年級生，他們很有機會邁入職業生涯下一步。」最後為這支勇士隊下了最佳註解，「我覺得跟去年比，新陣容合理多了。」

勇士保留三巨頭核心，送走具未來性的波爾找來保羅，除了讓未來薪資保有彈性外，最大目的就是要維持奪冠競爭力，但西區強隊環伺，勇士勢必得迅速磨合完畢，才有機會殺出重圍。

勇士 柯瑞

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