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NBA／里拉德去熱火 「只差1張首輪籤」

體育新聞組／綜合報導
里拉德去熱火露曙光。（Getty Images）
里拉德去熱火露曙光。（Getty Images）

停滯多時的里拉德（Damian Lillard）交易案露出曙光，有媒體指出，熱火與拓荒者的談判差距已逐漸縮小，南灘軍團距離迎接這名超級球星可能僅剩一張首輪籤的距離。執行球員選擇權後也喊出「賣我」的哈登（James Harden），交易案目前陷入停滯，儘管76人想在這段時間修補關係，媒體稱他去意仍十分堅決，且仿效拓荒者里拉德作法、指定自己的下家就是快艇

里拉德喊「賣我」已接近半個月，由於他「非熱火不去」的堅持，再加上拓荒者不願以認賠的方式草草出清，對於熱火最佳籌碼射手赫洛（Tyler Herro）也沒興趣，甚至傳出複雜程度可能會涉及超過5隊成史上最多，讓交易案陷入停滯。拓荒者總管克隆寧（Joe Cronin）也直言：「如果要花幾個月，那就等吧。」

不過，「奧勒岡人報」記者芬特雷斯（Aaron J. Fentress）在Podcast上揭露了最新進展，稱雙方差距已縮小，距離完成交易只差臨門一腳，「如果拓荒者能拿到四個首輪籤、兩個年輕潛力、填薪資球員，這筆交易應該會達成。我被告知，邁阿密現在已提出三個首輪籤、赫洛（Tyler Herro）、填薪資球員，或許還有一名年輕潛力。重點是，該如何找到第四枚首輪籤？如果拓荒者不想要赫洛，你必須找別隊接下他，然後換回一張首輪籤。」

另一邊，有行無市的哈登，並沒有接近被送去任何隊伍，但他不接受76人慰留決心離隊，更指定下家、希望前往洛杉磯加盟快艇。

哈登確定與76人分道揚鑣。（美聯社）
哈登確定與76人分道揚鑣。（美聯社）

快艇 洛杉磯

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