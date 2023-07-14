我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

員工遭強力水柱射中身亡 大阪大型音樂節中止

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

NBA／他和柯瑞是最後2名忠誠巨星 字母哥按讚轉發貼文

聯合新聞網／綜合報導
柯瑞（右）、安戴托昆波（左）是聯盟少數未轉隊的球隊一哥。（美聯社）
柯瑞（右）、安戴托昆波（左）是聯盟少數未轉隊的球隊一哥。（美聯社）

里拉德（Damian Lillard）申請交易後，離開波特蘭已是時間問題，使長留母隊的巨星又將減少一員，有網友稱這讓「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、柯瑞（Stephen Curry）的存在更顯難得，貼出兩人合照寫下「最後兩名忠誠巨星」，也引來字母哥按讚轉發。

NBA自詹姆斯（LeBron James）當年的「Decision」轉隊熱火組三巨頭帶動後，如今已是「抱團時代」，若球員對球隊現況不滿、看不到爭冠可能，就傾向前往更具競爭力的隊伍，與其他球星共組巨頭，像過去「大嘴」米勒（Reggie Miller）般「一人守一城」的情景已相當少見，就連以「忠誠」為榮的里拉德，都在耐心殆盡後求去。

聯盟中現在仍在母隊的球隊一哥，若已至少10年為限，扣掉喊賣我的里拉德，只剩下來在公鹿剛好打滿10年的安戴托昆波，和效力勇士已13年的柯瑞兩人，有球迷在推特貼出兩人在明星賽合作的照片，在下方寫道，「聯盟最後兩位保持忠誠的球員。」這則推文還引來字母哥本人轉推，並附上感謝的表情符號。

柯瑞前年與勇士達成4年2.15億美元頂薪續約，可預期將在這終老；安戴托昆波後年將獲得球員選擇權，目前也沒有任何離開跡象。

柯瑞 字母 勇士

上一則

NBA／看好里夫斯成全明星 湖人教頭：入選美國隊是證明

延伸閱讀

氣候特使稱對中「不會讓步」中媒反指美是攪局者

氣候特使稱對中「不會讓步」中媒反指美是攪局者
2個月內第3位訪中國的高層 柯瑞：不會做出任何讓步

2個月內第3位訪中國的高層 柯瑞：不會做出任何讓步
氣候特使柯瑞將訪中 鋪路「拜習會」？

氣候特使柯瑞將訪中 鋪路「拜習會」？
美氣候特使柯瑞將訪中 或可就減少甲烷排放取得進展

美氣候特使柯瑞將訪中 或可就減少甲烷排放取得進展

熱門新聞

拉莎(左)、喬丹二兒子馬克斯(右)。（取材自Instagram）

NBA／喬丹對兒子和皮朋前妻姐弟戀說NO 她稱內心很受傷

2023-07-12 20:39
柯瑞(左)、保羅(右)現身夏季聯賽比賽現場。 (取材自官方推特)

NBA／保羅透露和柯瑞練球彈無虛發 一句話回應是否當替補

2023-07-10 19:30
小甜甜布蘭妮（左）與NBA狀元溫班亞瑪之間風波未歇，布蘭妮粉絲對溫巴亞瑪大開嘲諷。（美聯社）

NBA狀元首戰表現不如預期 小甜甜粉絲狂諷「現世報」

2023-07-09 12:48
波波維奇(左)、詹姆斯(右)。（美聯社）

NBA／波波維奇拿下馬刺肥約 詹姆斯：下次晚餐你請

2023-07-10 08:57
歌手布蘭妮（左圖）聲稱遭到NBA新秀溫班亞瑪（右圖）的保鑣攻擊。（美聯社）

NBA／布蘭妮控遭其保全打臉 溫班亞瑪：我被她抓住

2023-07-06 21:16
溫班亞瑪在夏季聯賽第二戰有所反彈，攻下27分。(美聯社)

NBA／賈霸傳授頂尖長人之道 提醒溫班亞瑪：記得理財

2023-07-10 20:38

超人氣

更多 >
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡
「機醫系列」不是第一 海外最受歡迎韓劇TOP 5

「機醫系列」不是第一 海外最受歡迎韓劇TOP 5