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NBA／看好里夫斯成全明星 湖人教頭：入選美國隊是證明

聯合新聞網／綜合報導
里夫斯（右）本季脫胎換骨。（美聯社）
里夫斯（右）本季脫胎換骨。（美聯社）

「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）是湖人本季驚奇之一，近日也入選了世界盃美國代表隊，還被外界點名是最適合打國際賽的球員；而湖人隊教頭漢姆（Darvin Ham）更預告他很快就能成為明星球員。

在新人年即獲得不少機會的里夫斯，本季表現更上一層樓，先在例行賽繳出場均13分、3籃板、3助攻數據，季後賽又提升至16.9分、4.4籃板、4.6助攻，儼然成為詹姆斯（Lebron James）、戴維斯（Anthony Davis）雙星後的第三巨頭。

脫胎換骨的表現，讓里夫斯獲得湖人4年5400萬美元續約，他也和相繼獲得頂薪續約的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、愛德華（Anthony Edwards）並肩，成為美國隊一員。從落選秀到就獲得外界肯定寫下激勵故事，就連教頭漢姆對他也有很高期望，在知名記者史坦（Marc Stein）、海因斯（Chris Haynes）的節目上，他大膽預測：「里夫斯會在某個時間點獲選明星賽，加入國家隊就是第一步。」

「這孩子是個努力的競爭者，他很有趣，把事情看得簡單，卻又不斷磨練自己，也不怕大場面，是你共事過最好的存在。我的計畫是繼續重用里夫斯，他是我們的先發後衛之一。在一切塵埃落定前，他能到達更多層級，跟我合作期間，他會是全明星，也會是世界冠軍」，漢姆繼續稱讚里夫斯。

本屆明星賽，里夫斯靠著紫金球衣加持，在球迷票選中排行前十，不過若下季能維持季後賽的高檔表現，他和明星賽的距離，或許比外界想的都還要近。

湖人 季後賽 哈利

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