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NBA／詹皇妻子致詞險爆粗口 幸好女兒踩煞車

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯獲得ESPY年度最佳破紀錄獎。（美聯社）
詹姆斯獲得ESPY年度最佳破紀錄獎。（美聯社）

ESPY頒獎典禮上，NBA天王詹姆斯（Lebron James）獲得年度最佳破紀錄獎，他的老婆莎凡娜（Savannah）上台演說時，差點在眾人面前大爆粗口，還好女兒適時提醒，引來台下觀眾哄堂大笑。

詹姆斯年初打破賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）紀錄，成為NBA歷史得分王，獲得年度最佳破紀錄獎，大會安排他的妻子沙凡娜帶著兒子布朗尼（Bronny）、布萊斯（Bryce），及小女兒祖莉（Zhuri）一起登台作為引言人。

沙凡娜一開始如常演說，但隨著情緒堆疊，她竟說道，「我想談談我的想法，我認為，詹姆斯是最壞的Motherf……。」眼見母親髒話即將脫口而出，祖莉急忙輕拍她的手，並不斷搖頭，才阻止了可能的「放送事故」。

雖然不確定是安排的戲碼，還是脫稿演出，但台下包括詹姆斯在內所有人，都被這個互動逗得哈哈大笑。

此前詹姆斯曾透露考慮退休，但在ESPY典禮上，他親口宣布「還不是時候」，至少會再打一年。

詹姆斯究竟會打到何時，一直是球迷關注焦點。外界普遍認為，詹姆斯至少會等到和兒子布朗尼同場競技後才會考慮退休。但球評柏金斯（Kendrick Perkins）認為，這依然太早，「我認為詹姆斯可以一路打到50歲」。

不過柏金斯也加了但書，「如果他可以適應海斯倫（Udonis Haslem）的角色，在板凳當個資深的領導者，肯定有球隊會這麼說：『你知道嗎詹姆斯，我們會付你老將底薪，來坐我們的板凳吧』」。

退休 NBA 個資

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