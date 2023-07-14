NBA／曾被10隊拒絕 湖人教頭漢姆記恨爆粗口：他們都搞砸了

漢姆有豐富的面試教頭經驗。(路透)

NBA球隊尋找新教頭的過程中會面試 不少人選，而湖人 總教練漢姆（Darvin Ham）在拿到執教門票前可是經驗豐富，更自曝當初有10隊拒絕他，並且耿耿於懷的嗆這些球隊「搞砸了」。

事實上漢姆的助教資歷已超過10年，他在2011-12賽季加入湖人教練團，並在兩年後前往亞特蘭大，隨後又跟著布丹霍澤（Mike Budenholzer）轉至公鹿，並在2020-21賽季替球隊拿下總冠軍。

不過，這樣的資歷沒有讓漢姆輕易獲得教頭工作，知名記者史坦（Marc Stein）在一檔節目上點出9支面試過，卻未雇用他的球隊，「我的名單上有，塞爾蒂克、黃蜂、公牛、溜馬、灰狼、魔術、國王、巫師、快艇。」而漢姆再幫史坦補充，「還有老鷹。」

最後漢姆獲得湖人賞識，生涯首次在NBA當總教練，只是他執教菜鳥年相當曲折，開季繳出2勝10負時被所有人看衰，最終竟倒吃甘蔗一路戰至西區冠軍才落敗，成功扭轉外界看法成「有料教練」，他也將帶著這些經驗，邁入四年合約的第二年。

有趣的是面對這10支錯過他的球隊，漢姆至今仍耿耿於懷，當者主持人的面爆粗口：「他們全都他Ｘ的搞砸了。」

只是或許不是每一隊都真的「搞砸」，像是打破季後賽 荒的國王、連2年挺進東區冠軍賽的塞爾蒂克；至於屬於「搞砸」的則有遲遲無法重返季後賽的黃蜂、準備邁入重建的巫師等。