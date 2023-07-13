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NBA／38歲詹姆斯聯盟最老 2K遊戲能力值仍居冠

記者蔡佳霖／綜合報導
詹姆斯從聯盟最年輕一路打到最年老。（Getty Images）
詹姆斯從聯盟最年輕一路打到最年老。（Getty Images）

隨著伊古達拉（Andre Iguodala）、海斯倫（Udonis Haslem）退出江湖，甚至已經離開聯盟的安東尼（Carmelo Anthony）也宣布高掛球鞋，即將邁入第21個賽季的詹姆斯（LeBron James），將會成為全聯盟最老的球員。

詹姆斯在下個賽季之初也就是年底，將會年滿39歲。回想2003-04年的菜鳥賽季，當時他才以18歲又303天成為聯盟最年輕的球員。

雖然湖人在西區冠軍賽被金塊橫掃出局後，一度傳出可能退休的消息，但近日他的好友兼經紀人保羅（Rich Paul）卻透露，詹姆斯後來已經傳訊息告訴他，自己已經找到重返賽場的動力了。

「大家都知道他是用什麼樣的方式結束這個賽季，當時他說自己還有很多事情需要去考慮。然後，就在兩週之後，他發訊息給我，告訴我他已經有動力回到賽場上。他依然是熱愛比賽的那個人，這讓我印象深刻。」保羅說。

儘管年近39歲，但詹姆斯的競爭狀態仍沒有明顯衰退，例行賽平均攻下28.9分8.3籃板6.8助攻，西區冠軍賽更繳出場均27.8分10助攻9.5籃板的驚人數據。

有鑑於此，在「NBA 2K」遊戲的能力值評比中，詹姆斯仍高達97，和約柯奇（Nikola Jokic）、安比德（Joel Embiid）、唐西奇（Luka Doncic）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）並列全聯盟第一。

退休 湖人 NBA

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