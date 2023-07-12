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NBA／喬丹對兒子和皮朋前妻姐弟戀說NO 她稱內心很受傷

聯合新聞網／即時報導
拉莎(左)、喬丹二兒子馬克斯(右)。（取材自Instagram）
拉莎(左)、喬丹二兒子馬克斯(右)。（取材自Instagram）

「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）上周被追問是否認可二兒子馬克斯（Marcus Jordan）和皮朋（Scottie Pippen）前妻拉莎（Larsa Pippen）的戀情。喬丹連續搖頭說「NO！」對此，拉莎坦言內心很受傷。

剛過49歲生日的拉莎曾和皮朋結婚24年，並育有4子，兩人在2021年離婚。去年9月拉莎和32歲的馬克斯戀情曝光，今年3月更透露已和男方家長出遊過，度過美好的假期。不過喬丹先前的行為，打臉拉莎的說法。

拉莎近日在節目上坦言，喬丹的反應讓她很受傷，「我不覺得有趣，這一點也不好笑，那影片被傳到各處，讓我覺得很尷尬。」

許多網友認為拉莎先前在說謊，對此他解釋，「我當時說的那些話沒有誇大，我們的父母都希望我們能開心，我真的覺得我們在一起不會很尷尬。」拉莎認為這段戀情會讓皮朋和喬丹感覺很怪，「我不能生氣，我理解。天哪！我受到精神創傷，我們該怎麼辦，人們都覺得我說謊。」

馬克斯則在節目上透露，喬丹在上周事發後多次聯絡他，沒有要傷害他們情侶檔的意思。馬克斯也強調和拉莎談過，兩人的感情會繼續走下去。

喬丹

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