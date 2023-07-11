NBA／坦言飲食控制很難 鵜鶘威廉森盼效法詹姆斯

鵜鶘當家球星威廉森。（Getty Images）

儘管過去4個賽季合計僅出賽114場，近兩季更是只打了29場比賽，但鵜鶘當家球星威廉森（Zion Williamson）每年開季前依舊能帶給球迷不少的期待感，而他在今天接受訪問時也直言，儘管要做到完全的飲食控制對於他來說並不是一件容易的事情，但也希望能效法詹姆斯（LeBron James），讓自己留在場上的時間變得更久。

身為溫班亞瑪（Victor Wembanyama）之前，近年來最受期待的選秀狀元，威廉森在2019年加入NBA 後就因為接連的傷病問題導致出賽不穩定，甚至還因為體重失控以及與隊友間的相處爭議事件，鬧上媒體版面。

不過威廉森在至今的4個賽季中，雖然僅出賽114場，但仍繳出一張平均25.8分、7籃板、3.6助攻的亮眼數據，這也讓鵜鶘，甚至是NBA球迷始終對於他抱持著高度期待。

而今天在接受訪問時威廉森也被問到了關於體重控制以及如何維持身體健康時，他也不諱言的表示這對於他來說確實不容易，「這很難，我必須老實說，我才20、22歲就擁有世界上所有的錢，我的意思是感覺像是世界上所有的錢，所以這對我來說確實很難。」

不過威廉森表示，隨著年紀的增長，他也試圖透過智慧來讓自己專注在某些事情上，並傾聽那些真心想幫助他的人的意見，而湖人 詹姆斯正是他一直努力仿效的藍圖，「這更多的是讓自己保持靈活性，我認為是讓我能在場上待得更久的方式，而不是減掉一堆體重然後上場比賽。」

儘管低出賽率讓自己背負了不少質疑，但威廉森也強調內心並不好受，畢竟身為球員每個人都想留在場上，「當我在場邊看著隊友輸掉比賽時，我知道如果我在場上，可以做出改變。我想讓人們了解我只想把球打好、我想上場，沒有人會願意只坐在場邊，我不想被貼上『你們認為我想受傷坐在那？』的標籤。」