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NBA／夏季聯賽不打了 溫班亞瑪將閉關為新賽季準備

記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪傳出將缺席接下來夏季聯賽的所有賽程。(Getty Images)
溫班亞瑪傳出將缺席接下來夏季聯賽的所有賽程。(Getty Images)

在夏季聯賽的第二場比賽單場猛轟27分外帶12籃板後，馬刺超級新人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在今天傳出將缺席接下來夏季聯賽的所有賽程，並將與球隊討論如何規劃接下來2至3個月的行程，以在新賽季開打前作好最佳準備。

身為近年最受關注的超級新人，溫班亞瑪在上周生涯首場夏季聯賽賽事中，於出戰黃蜂的之戰單場13投僅2中，儘管在防守端依舊有亮眼演出，不過低迷的進攻手感仍讓外界大失所望，而在該場比賽後溫班亞瑪也坦言自己確實有點迷失。

不過在接下來的第二戰出戰拓荒者，溫班亞瑪隨即展現自身價值，全場14投9中，其中包括命中兩顆三分球，拿下27分外帶12籃板，在防守端也維持高水準的3阻攻、1抄截，粉碎了外界的質疑聲浪。

但在該場比賽結束後，溫班亞瑪也透露自己將會與馬刺總教練波波維奇（Greg Popvich）坐下來討論接下來的行程安排，並在今天傳出他將確定缺席接下來整個夏季聯賽賽程，提前閉關為新賽季做準備，「我必須和波波維奇好好談談，我會聽取他的意見，並且準備好為球隊做出任何犧牲，付出百分之百的努力。」

溫班亞瑪坦言，在上個月之前，自己每天花在籃球上的時間只佔不到百分之50，不過接下來已經做好完全投入的準備，「我無法忍受這樣的生活，因為這是我生命中的特殊時刻，說實話我很高興那段日子已經結束，我現在只想打球、鍛鍊身體和重訓。」

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