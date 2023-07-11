NBA／自覺辜負里拉德 拓荒者總管：願花幾個月談交易

拓荒者隊當家球星里拉德。（Getty Images）

拓荒者隊當家球星里拉德（Damian Lillard）日前傳出「賣我」傳聞後，新賽季是否能如願轉披其他球隊戰袍早已是外界焦點，不過拓荒者總經理克隆寧（Joe Cronin）今天強調不會衝動行事，即使要等上幾個月，也希望做出對球隊和里拉德都有幫助的決定。

逐步邁向重建之路的拓荒者，在球隊一哥里拉德幾乎已不在未來規劃的情況下，近日也傳出「賣我」風波，儘管外界都指向里拉德有可能會在新賽季披上熱火戰袍，不過拓荒者球團對交易意向保密到家。

克羅寧今天受訪時直言，即使要花上幾個月來完成里拉德的交易案也是在所不惜，「我認為我學到最重要的就是耐心，不能因為想要解決問題而急於求成，我認為那些在交易後處於積極狀態的球隊，都是最願意花心力在這上面，且不衝動和能真正控制住急迫感的團隊。」

克羅寧坦言，自己很能體會里拉德的立場，當然也希望讓他的未來動向能夠盡快明朗；但他也強調圍繞著里拉德建隊一直都是他們的目標，不過過去幾年不論是在選秀還是自由市場上，都無法得到適時的補強，這可能因此讓里拉德產生了「這不是一個現在就可以贏球機會」的念頭，「我能理解他的想法，也尊重他，我很努力，但實際上堅持到底得到的結果並不見得是我們想要，某種程度上我確實認為我辜負了里拉德。」

克羅寧指出，在里拉德離意堅決的情況下，最終仍是希望達成一筆雙贏的交易，因為里拉德剩餘生涯的發展也是他們關心的事，「他的剩餘生涯對於我們來說很重要，但同時我們也必須做出對於球隊有利的事情，找到最適合的交易，讓他去他想去的地方同時又能得到最好的回報，這很複雜，因為在正常的情況下很難發生這樣的事情。」