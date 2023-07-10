NBA／賈霸傳授頂尖長人之道 提醒溫班亞瑪：記得理財

溫班亞瑪在夏季聯賽第二戰有所反彈，攻下27分。(美聯社)

法國天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在拉斯維加斯的職業初登板可能是夏季聯賽近年來關注度最高的一場比賽，但他只差強人意地13投2中拿下9分。而賽後傳奇中鋒「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）也給予溫班亞瑪一些提點，令人意外的是，賈霸最後告訴溫班亞瑪要記得妥善理財。

在夏季聯賽的場館內難得座無虛席，原因無他，都是為了要觀看溫班亞瑪在NBA 的首次亮相。但溫班亞瑪的表現並沒有預期突出，不只13投2中手感慘澹，在比賽中還慘遭「顏扣」。賽後溫班亞瑪也坦言「不知道在打什麼」，謙虛表示自己還有許多要學習的地方。

而在賽後，賈霸也向這名下個世代的頂尖長人打氣，表示自己當年被公鹿隊選中時也面臨類似的情況，在第一場熱身賽就先發登場，根本沒時間熟悉自己在球隊應扮演的角色。但身為過來人，賈霸相信溫班亞瑪還有時間，且作為一名有智慧的年輕人，他鐵定有辦法克服挑戰，學習如何透過自己的能力為球隊取勝。

而溫班亞瑪也感激表示，能夠與賈霸同台是一件榮耀的事。「這意味著很多，也表明了誰是真正關心、對新生代感興趣的人」，溫班亞瑪說，「我對我所擁有的機會、幸運，永遠感激不盡。」

而在談話中，賈霸也出乎意料給予溫班亞瑪一些經濟上的建議。「花錢小心點，記得多存點錢」，賈霸說，「然後在二十年後，你會說：「很高興當時聽了賈霸的話。」」