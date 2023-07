NBA／季中錦標賽6大分組出爐 焦點對戰組合正面廝殺

即將上路的NBA 季中錦標賽在8日正式公布分組,東西兩區總共分成6個分組,將取8支球隊晉級淘汰賽,季中錦標賽預計會在美東時間11月3日進行。

季中錦標賽分成6個小組,打散原有的例行賽分組形式。(取材自推特)

這些分組球隊的抽籤是依據上季各隊戰績分成5個層級。小組賽採取循環制,每一隊會進行4場比賽,包括兩個主場和兩個客場;6個分組的龍頭將晉級淘汰賽,另外兩個名額則由3個分組龍頭以外的分區最佳戰績者取得外卡。

季中錦標賽小組賽階段將從11月3日打到28日,接著是12月4日和5日進行八強淘汰賽,而四強戰和冠軍戰將於12月7日和9日於賭城拉斯維加斯進行。

Which 8 teams will advance out of the group stage? 🤔 The NBA In-Season Tournament starts November 3! ➡️ https://t.co/MC7QUx0Bv9 pic.twitter.com/Bord9D2GCi

小組賽若戰績相同,排名將取決於三個標準,先比交手成績,接著是淨勝分、總得分,最後是比例行賽戰績。如果還無法分出結果,最終手段就是透過抽籤決定。

季中錦標賽所打的67場賽事都歸納在例行賽之中,唯有打進冠軍戰的兩支球隊,其例行賽總共會打83場。

除了冠軍獎盃外,還會評選中錦標賽的MVP和最佳陣容等獎項。至於獎金方面,冠軍隊的球員和教練每人可以獲得50萬美元的獎金,亞軍每人20萬;四強賽止步的每人獲10萬美元,八強賽止步的則是每人獲得5萬美元。

在8日的冠軍盃揭幕儀式中,四位選秀狀元愛德華(Anthony Edwards)、康寧漢(Cade Cunningham)、班切羅(Paolo Banchero)和溫班亞瑪(Victor Wembanyama)一同出席,象徵聯盟的新生代力量,另外還有楊恩(Trae Young)。

Steve Kerr, Trae Young, Anthony Edwards, Cade Cunningham, Paolo Banchero and Victor Wembanyama reveal the trophy for the first-ever NBA In-Season Tournament!



Tune-in to ESPN for dates, competitive structure, locations, group drawings and more. pic.twitter.com/u5JEgLP10V