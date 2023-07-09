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NBA／季中錦標賽6大分組出爐 焦點對戰組合正面廝殺

記者蔡佳霖／即時報導
季中錦標賽即將上路。（取材自推特）
季中錦標賽即將上路。（取材自推特）

即將上路的NBA季中錦標賽在8日正式公布分組，東西兩區總共分成6個分組，將取8支球隊晉級淘汰賽，季中錦標賽預計會在美東時間11月3日進行。

西區分組如下：

A組：灰熊、太陽、湖人、爵士、拓荒者

B組：金塊、快艇、鵜鶘、獨行俠、火箭

C組：國王、勇士、雷霆、灰狼、馬刺

東區分組如下：

A組：76人、騎士、老鷹、溜馬、活塞

B組：公鹿、尼克、熱火、巫師、黃蜂

C組：塞爾蒂克、籃網、暴龍、公牛、魔術

季中錦標賽分成6個小組，打散原有的例行賽分組形式。（取材自推特）
季中錦標賽分成6個小組，打散原有的例行賽分組形式。（取材自推特）

這些分組球隊的抽籤是依據上季各隊戰績分成5個層級。小組賽採取循環制，每一隊會進行4場比賽，包括兩個主場和兩個客場；6個分組的龍頭將晉級淘汰賽，另外兩個名額則由3個分組龍頭以外的分區最佳戰績者取得外卡。

季中錦標賽小組賽階段將從11月3日打到28日，接著是12月4日和5日進行八強淘汰賽，而四強戰和冠軍戰將於12月7日和9日於賭城拉斯維加斯進行。

小組賽若戰績相同，排名將取決於三個標準，先比交手成績，接著是淨勝分、總得分，最後是比例行賽戰績。如果還無法分出結果，最終手段就是透過抽籤決定。

季中錦標賽所打的67場賽事都歸納在例行賽之中，唯有打進冠軍戰的兩支球隊，其例行賽總共會打83場。

除了冠軍獎盃外，還會評選中錦標賽的MVP和最佳陣容等獎項。至於獎金方面，冠軍隊的球員和教練每人可以獲得50萬美元的獎金，亞軍每人20萬；四強賽止步的每人獲10萬美元，八強賽止步的則是每人獲得5萬美元。

在8日的冠軍盃揭幕儀式中，四位選秀狀元愛德華（Anthony Edwards）、康寧漢（Cade Cunningham）、班切羅（Paolo Banchero）和溫班亞瑪（Victor Wembanyama）一同出席，象徵聯盟的新生代力量，另外還有楊恩（Trae Young）。

季中錦標賽分成6個小組，打散原有的例行賽分組形式。（取材自推特）
季中錦標賽分成6個小組，打散原有的例行賽分組形式。（取材自推特）

NBA 勇士 快艇

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