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NBA／去年榜眼 霍姆葛倫夏季聯賽傷癒復出搶眼

體育新聞組／ 綜合報導
霍姆葛倫（左）今日在防守端宰制全場。 美聯社
霍姆葛倫（左）今日在防守端宰制全場。 美聯社

雖然雷霆在5日夏季聯賽，以86：94輸給灰熊，但他們仍有不小收穫，那就是傷後復出的霍姆葛倫（Chet Holmgren）再次繳出優異表現。

與本屆狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）同屬瘦高型長人的霍姆葛倫，在去年選秀會上被雷霆以榜眼選入。雖然在夏季聯賽上便有不俗發揮，他卻在之後因腳傷，新秀年整季報銷，直到新一年的夏季聯賽才再次站上球場。

所幸，霍姆葛倫復元狀況良好，不僅繳出15分、9籃板、2助攻、4阻攻的成績，比賽中也屢屢將天賦完全展現。如在首節，霍姆葛倫先在三分線賞了前鋒洛迪（David Roddy）一個火鍋，後者撿回球後試圖切入取分，卻又被迎頭趕上的霍姆葛倫干擾。這個回合，充分地顯示了霍姆葛倫的防守能力。

另外，在第三節，洛迪已和隊友小威廉斯（Vince Williams Jr.）站定位，準備收下籃板，結果擁有長臂展的霍姆葛倫，不講理地在兩人頭上搶走進攻籃板，隨即狠狠地將球扣進籃框，將他在禁區的宰制力徹底發揮。

霍姆葛倫繳出10分11籃板1助攻的數據，雖然在進攻端看來普通，但若於例行賽有亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、吉迪（Josh Giddey）等主力的支援，他有機會拿下更多的分數、更多的助攻。

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