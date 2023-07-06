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NBA／「斑馬旋風」席捲夏聯 溫班亞瑪首秀門票遭秒殺

聯合新聞網／ 即時報導
溫班亞瑪將迎來NBA首秀。(Getty Images)
溫班亞瑪將迎來NBA首秀。(Getty Images)

作為狀元，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在球場上能展現多少戰力還是未知數，但他卻已經靠自己的魅力，讓球迷湧入拉斯維加斯。

雖著7月到來，夏季聯盟賽事也吹響了號角。馬刺這幾天於加州經典賽，分別以96：77、109：99擊敗黃蜂與湖人，然而，即便球隊將去年、今年選入的新秀都放入球員名單，卻唯獨缺了萬眾矚目的溫班亞瑪。

不過，球迷也不用太過失望，因為消息指出，溫班亞瑪將會出戰在拉斯維加斯，由官方主辦的夏季聯盟。不僅如此，馬刺在聯盟的首場比賽，正巧是於週六對上黃蜂，屆時，溫班亞瑪和米勒（Brandon Miller）有望上演「狀元榜眼大戰」。

這個戲碼，再加上溫班亞瑪被認為是不世出的天才、下世代的巨星，讓夏季聯盟的熱度更勝以往，觀眾也迫不急待，想進入這個能容納近兩萬人的場館，親身觀看「斑馬首秀」。根據NBA官方，這場歷史性的比賽門票已在稍早售罄。

2003年，詹姆斯（Lebron James）在夏季聯盟首場比賽砍下14分、7籃板、6助攻，而同樣受聚光燈照耀的溫班亞瑪，在後天會繳出什麼樣的表現，相當令人期待。

馬刺 加州 經典賽

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