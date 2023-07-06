我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

借用手機安裝APP竟遭轉帳 華人失金500元

NBA／里德低於行情續約 灰狼總裁：隊友都希望他留下

記者劉肇育／即時報導
灰狼隊中鋒里德。（美聯社）
灰狼隊中鋒里德。（美聯社）

在投入自由市場將能獲得更大的合約下，灰狼隊中鋒里德（Naz Reid）日前宣布與母隊簽下3年4200萬美元的續約，新賽季將繼續擔任雙塔唐斯（Karl-Anthony Towns）與戈貝爾（Rudy Gobert）的主要替補，對此他也強調從來沒有想要離開灰狼的想法。

2019年以落選球員身分加盟灰狼的里德，生涯前4個賽季在北大荒逐漸站穩腳步，儘管灰狼目前已經坐擁雙塔唐斯與戈貝爾的情況下，里德依舊只能擔任替補或是在兩人出現傷勢時扮演先發救火隊，但上賽季他在場均上場18.4分鐘的情況下，依舊能繳出平均11.5分、4.9籃板的亮眼數據。

談到今年放棄自由球員身分，與灰狼簽下低於行情的3年4200萬美元合約，里德說：「這是我職業生涯的開端，我想要繼續在這邊延續我的生涯，在這裡的每個賽季我都不斷變得更好，這是有道理的，所以我也不打算去其他地方。」

里德對於灰狼的重要性更是不言而喻，上季在唐斯因為小腿傷勢缺席了52場比賽的情況下，各項數據幾乎都創下生涯新高，尤其在4場出賽超過30分鐘的比賽中，他的平均數據來到27分與11籃板，可惜季末因為手腕傷勢缺席與金塊隊系列賽。

灰狼籃球營運總裁康納利（Tim Connelly）表示，在休賽季期間接到不少灰狼球員的電話，希望球團能全力將在里德留下，「我無法跟你說在這段過程中有多少隊友打電話給我，告訴我『讓我們解決里德的問題吧』。」

總教練芬奇（Chris Finch）也說：「里德非常多才多藝，他的技術為我們球隊帶來很大的陣容靈活度，無論是在4號位還是5號位，我們甚至可以讓他與雙塔一起上場。」

上一則

NBA／首次假摔技術犯規出爐 雷霆二年級後衛吃悶虧

延伸閱讀

NBA／再假摔就給技術犯規 聯盟夏季聯賽試行2個新規

NBA／再假摔就給技術犯規 聯盟夏季聯賽試行2個新規
NBA／魔術裁掉「窮人版班馬」 巨人之子力拚延續生涯

NBA／魔術裁掉「窮人版班馬」 巨人之子力拚延續生涯
旅遊補給站／找回遺失行李 Apple AirTag好幫手

旅遊補給站／找回遺失行李 Apple AirTag好幫手
NBA／金塊奪冠路最「躺」球員 中鋒布萊恩季後賽只打29秒

NBA／金塊奪冠路最「躺」球員 中鋒布萊恩季後賽只打29秒

熱門新聞

中國隊球員袁心玥（左）和刁琳宇在比賽中攔網。 （中新社）

中國女排3:2逆轉東奧冠軍美國隊 晉級世聯賽總決賽

2023-07-02 15:38
西西帕斯與女友芭多薩放閃。(取材自Instagram)

溫網／西西帕斯、芭多薩共創情侶帳號高調放閃

2023-07-04 19:00
普林斯透過推特才知道灰狼拒絕給自己新球季保障合約。(取材自Instagram)

NBA／悲情…灰狼隊普林斯 上網才知自己失業了

2023-06-28 22:17
喬丹二兒子馬克斯(左)、皮朋前妻拉莎(右)。(取材自Instagram)

NBA／認同皮朋前妻和兒子差16歲姐弟戀？喬丹搖頭：NO

2023-07-05 01:53
穆迪也出現在不少交易傳言中。（Getty Images）

NBA／驚訝波爾被送走 勇士穆迪當下很震驚：我在車上知道的

2023-06-30 05:41
林書豪。(中央社)

林書豪找回對籃球熱愛 預告再打1年 沒鬆口赴台灣打球

2023-07-02 19:25

超人氣

更多 >
歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲
李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針
哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言
李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回
48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」