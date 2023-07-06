我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

民間就業強勁遠超預期 聯準會升息機率增高

NBA／綠衫軍啟動三方交易 G.威廉斯離開雙J 轉抱獨行俠

記者劉肇育／即時報導
Ｇ．威廉斯轉戰獨行俠。(路透)
Ｇ．威廉斯轉戰獨行俠。(路透)

儘管在今年休賽季成為受限自由球員後，一度表態想要續留塞爾蒂克，但Ｇ.威廉斯（Grant Williams）在5日傳出將透過先簽後換與三方交易轉戰獨行俠。

Ｇ.威廉斯上賽季代表塞爾蒂克出賽79場，繳出一張平均8.1分、4.6籃板、三分球命中率3成95的數據，在「雙J」連線身邊扮演稱職的綠葉角色，尤其在季後賽期間的穩定攻守表現，更是綠衫軍能重返東區冠軍賽的功臣之一，

不過在今年賽季結束後Ｇ．威廉斯也成為受限自由球員，雖然他一度表達想要續留波士頓的想法，但5日美國媒體也報導，塞爾蒂克將在5日與馬刺、獨行俠達成三方交易案，Ｇ.威廉斯將透過先簽後換的方式轉戰獨行俠，馬刺則將從獨行俠手中取得布拉克（Reggie Bullock），而獨行俠將獲得兩個第二輪選秀權，至於塞爾蒂克除了能獲得兩個第二輪選秀權外，還將獲得620萬美元的交易特例。

身為塞爾蒂克陣中的「3D」型球員，Ｇ.威廉斯加入獨行俠後也將成為唐西奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving）身邊重要的綠葉，尤其其底角三分球命中率突破4成3，勢必能為獨行俠另外一項進攻利器；此外，獨行俠在這筆交易案後還將保有一個完整的中產特例，將得以在自由市場上繼續尋找所需的球員，其中拓荒者受限自由球員賽布爾（Matisse Thybulle）就傳出將是他們屬意的人選。

馬刺 厄文 季後賽

上一則

NBA／里德低於行情續約 灰狼總裁：隊友都希望他留下

延伸閱讀

新賓州聯手 破獲汽車轉化器偷竊集團

新賓州聯手 破獲汽車轉化器偷竊集團
NBA／史上最強第6人 威廉斯宣布退休

NBA／史上最強第6人 威廉斯宣布退休
德桑提斯「敲門遊說大軍」就位 教戰守則：遇川粉盡快轉移話題

德桑提斯「敲門遊說大軍」就位 教戰守則：遇川粉盡快轉移話題
場邊人語／教頭直言 接任為錢

場邊人語／教頭直言 接任為錢

熱門新聞

中國隊球員袁心玥（左）和刁琳宇在比賽中攔網。 （中新社）

中國女排3:2逆轉東奧冠軍美國隊 晉級世聯賽總決賽

2023-07-02 15:38
西西帕斯與女友芭多薩放閃。(取材自Instagram)

溫網／西西帕斯、芭多薩共創情侶帳號高調放閃

2023-07-04 19:00
普林斯透過推特才知道灰狼拒絕給自己新球季保障合約。(取材自Instagram)

NBA／悲情…灰狼隊普林斯 上網才知自己失業了

2023-06-28 22:17
喬丹二兒子馬克斯(左)、皮朋前妻拉莎(右)。(取材自Instagram)

NBA／認同皮朋前妻和兒子差16歲姐弟戀？喬丹搖頭：NO

2023-07-05 01:53
穆迪也出現在不少交易傳言中。（Getty Images）

NBA／驚訝波爾被送走 勇士穆迪當下很震驚：我在車上知道的

2023-06-30 05:41
林書豪。(中央社)

林書豪找回對籃球熱愛 預告再打1年 沒鬆口赴台灣打球

2023-07-02 19:25

超人氣

更多 >
李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針
哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言
李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回
李玟11年婚爆觸礁暴瘦剩42公斤 傳富商老公偷吃嫩妹

李玟11年婚爆觸礁暴瘦剩42公斤 傳富商老公偷吃嫩妹
李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」