NBA／湖人是休賽季最大贏家？ESPN潑冷水：離冠軍還很遠

湖人休賽季補強獲好評，但有專家潑冷水持反對意見。(美聯社)

湖人 為了重返榮耀這個休賽季動作頻頻，多項操盤補強都為外界稱讚，使這個夏天被稱作紫金軍團「最棒的休賽季」。然而卻有外媒站出來反駁，《ESPN》寫手邦普斯（Tim Bontemps）就要球迷別抱太大期望，稱「湖人離冠軍還很遠」。

自由市場開啟後，湖人不僅增添了文森（Gabe Vincent）、普林斯（Taurean Prince）、瑞迪許（Cam Reddish）等新援，還帶回了八村壘、羅素（D'Angelo Russell）、里夫斯（Austin Reaves）等舊將。除了補強陣容外，由於價碼多經濟實惠，讓總管佩林卡（Rob Pelinca）成為球迷膜拜大神。

不過，不是每個人都對湖人抱持樂觀態度，《ESPN》寫手邦普斯就在一檔節目上說道，「湖人本質上沒有變得更好。對我來說，他們沒有補進任何一位對奪冠有幫助的球員。」

邦普斯舉例，湖人簽下的文森和離去的施羅德（Dennis Schröder）實際上是類似的球員，暗示這並非一個升級。他也再次強調：「就像另一名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）說的，每個人都稱這是湖人史上最好的休賽季補強，但我談的是奪冠，我不認為他們離冠軍更進一步。」

如今自由市場開市一個禮拜過去，湖人陣容已塵埃落定，不論外界評價為何，他們都將在詹姆斯（Lebron James）、戴維斯（Anthony Davis）帶領下，以奪冠為唯一目標，繼續拚戰。