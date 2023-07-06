我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

借用手機安裝APP竟遭轉帳 華人失金500元

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

NBA／為何獨鍾1號戰袍？馬刺狀元溫班亞瑪：永遠當第一

聯合新聞網／ 即時報導
馬刺新秀溫班亞瑪身穿1號戰袍。(歐新社)
馬刺新秀溫班亞瑪身穿1號戰袍。(歐新社)

馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）正式入隊後，下賽季披著球衣、站上球場的樣貌也越加清晰，他也選擇穿著1號戰袍展開新篇章，原因是「只接受當第一名」。

溫班亞瑪成為繼羅賓森（David Robinson）、鄧肯（Tim Duncan），馬刺隊史又一位長人狀元後，並沒有選擇以新的球衣號碼踏上新的旅程，而是沿用法甲聯賽，為大都會92隊效力時的1號，成為球隊第20位1號使用者。

日前接受節目專訪，當主持人詢問溫班亞瑪，為何對1號情有獨鍾時，他也做出解釋，表示自己想永遠走在最前面，「這出自於一種，『沒有除了第一名以外的選項』的精神，我不能接受自己落後於他人。」

事實上溫班亞瑪的籃球路將自己的「第一哲學」貫徹地十分徹底，上季在法甲不僅拿下聯賽MVP，還是年度最佳防守球員、最佳年輕球員、最佳五人；進入NBA後，也是第一個被唱名的選秀狀元，甚至是明年新人王的唯一熱門。

雖然溫班亞瑪並未現身加州經典賽，但馬刺已安排他參加拉斯維加斯夏季聯賽，初登板時間為美東時間周五晚上9點，首戰將對上黃蜂。屆時很有機會能看到他披著1號球衣，和米勒（Brandon Miller）上演「狀元vs.榜眼大戰」。

馬刺 大都會 加州

上一則

MLB／楚奧特、大谷翔平相繼受傷 天使季後賽機會縮水

下一則

溫網／曾上廁所暫停8分鐘惹怒墨瑞 西西帕斯：我們都忘了

延伸閱讀

NBA／再假摔就給技術犯規 聯盟夏季聯賽試行2個新規

NBA／再假摔就給技術犯規 聯盟夏季聯賽試行2個新規
NBA／魔術裁掉「窮人版班馬」 巨人之子力拚延續生涯

NBA／魔術裁掉「窮人版班馬」 巨人之子力拚延續生涯
NBA／熱火傳積極爭取里拉德 交易包裹以赫洛為主軸

NBA／熱火傳積極爭取里拉德 交易包裹以赫洛為主軸
NBA／就要溫班亞瑪 馬刺拒交易狀元籤

NBA／就要溫班亞瑪 馬刺拒交易狀元籤

熱門新聞

中國隊球員袁心玥（左）和刁琳宇在比賽中攔網。 （中新社）

中國女排3:2逆轉東奧冠軍美國隊 晉級世聯賽總決賽

2023-07-02 15:38
西西帕斯與女友芭多薩放閃。(取材自Instagram)

溫網／西西帕斯、芭多薩共創情侶帳號高調放閃

2023-07-04 19:00
普林斯透過推特才知道灰狼拒絕給自己新球季保障合約。(取材自Instagram)

NBA／悲情…灰狼隊普林斯 上網才知自己失業了

2023-06-28 22:17
喬丹二兒子馬克斯(左)、皮朋前妻拉莎(右)。(取材自Instagram)

NBA／認同皮朋前妻和兒子差16歲姐弟戀？喬丹搖頭：NO

2023-07-05 01:53
穆迪也出現在不少交易傳言中。（Getty Images）

NBA／驚訝波爾被送走 勇士穆迪當下很震驚：我在車上知道的

2023-06-30 05:41
林書豪。(中央社)

林書豪找回對籃球熱愛 預告再打1年 沒鬆口赴台灣打球

2023-07-02 19:25

超人氣

更多 >
歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲
哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言
李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針
李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回
48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」