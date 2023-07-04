我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我無法呼吸」洛縣警員抱摔、跪壓非裔女惹議

包道格：G20和APEC峰會 對中美關係是機會

NBA／4年5600萬元佛心約回歸 里夫斯嗨喊「終生湖人」

聯合新聞網 / 即時報導
里夫斯紮實技巧派的球風深受洛杉磯球迷的肯定。(美聯社)
里夫斯紮實技巧派的球風深受洛杉磯球迷的肯定。(美聯社)

因為季後賽亮眼表現原先被預估能簽下1億美元大約的里夫斯（Austin Reaves），最終以4年5600萬美元的合約回歸湖人，出乎不少球迷意料。雖新約比外界預期少，但里夫斯本人似乎並不介意，反而對於續留紫金大軍感到振奮，今天也在Instagram上寫下要當「終生湖人」。

去年以雙向合約進入NBA的里夫斯，短短兩年就將自己從落選秀打成千萬身價，外界預估的合約價碼更是隨著季賽末段的亮眼表現而水漲船高。在季後賽證明身手後，更有外媒指出里夫斯有望得到限制內最高的4年9900萬美元合約。

由於湖人握有鳥權，也早早喊出將匹配任何報價，外界雖都認為里夫斯難以被挖角，但別隊可能也不願意「做人情」給湖人，里夫斯的續約可能會僵持一陣子。沒想到，在開市第二天，里夫斯就接受湖人附帶球員選項的4年5600萬美元合約，確定續披紫金球衣至少三年。

雖然這筆合約已是湖人在規定內所能開出的最高金額，但對湖人球迷來說，里夫斯無疑是降價續留。有消息指出，續留湖人是里夫斯的頭號選項，同時也很感謝湖人當初願意給落選的他進聯盟的機會，球團在新賽季也準備給他更多的持球發揮空間，便不願在自由市場上拖沓太久。

而他在續約後也首度發文，內文並不長，只寫著「終生湖人」。這項消息一出，讓原先就深受洛杉磯球迷愛戴的里夫斯獲得更多的好評，紛紛在留言區說「待到45歲」、「下一個湖人傳奇」、「地表最酷的白人男孩」。

湖人 季後賽 洛杉磯

上一則

溫網／西西帕斯、芭多薩共創情侶帳號高調放閃

延伸閱讀

NBA／洛培茲兄弟在公鹿團聚 射手畢斯利底薪加盟

NBA／洛培茲兄弟在公鹿團聚 射手畢斯利底薪加盟
NBA／湖人補強陣容深厚受讚嘆 詹姆斯下個賽季幫手多

NBA／湖人補強陣容深厚受讚嘆 詹姆斯下個賽季幫手多
NBA／湖人留羅素、里夫斯 補進長人海斯

NBA／湖人留羅素、里夫斯 補進長人海斯
NBA／湖人續簽羅素、里夫斯 補進體能長人海斯

NBA／湖人續簽羅素、里夫斯 補進體能長人海斯

熱門新聞

中國隊球員袁心玥（左）和刁琳宇在比賽中攔網。 （中新社）

中國女排3:2逆轉東奧冠軍美國隊 晉級世聯賽總決賽

2023-07-02 15:38
普林斯透過推特才知道灰狼拒絕給自己新球季保障合約。(取材自Instagram)

NBA／悲情…灰狼隊普林斯 上網才知自己失業了

2023-06-28 22:17
穆迪也出現在不少交易傳言中。（Getty Images）

NBA／驚訝波爾被送走 勇士穆迪當下很震驚：我在車上知道的

2023-06-30 05:41
林書豪。(中央社)

林書豪找回對籃球熱愛 預告再打1年 沒鬆口赴台灣打球

2023-07-02 19:25
厄文續留獨行俠。(美聯社)

NBA／厄文降價3年1.26億元續留獨行俠 小柯瑞第3度回歸

2023-07-01 08:21
葛登(左)將被快艇裁掉。(美聯社)

NBA／快艇將裁掉老將葛登 預計省下1.1億元豪華稅

2023-06-29 08:37

超人氣

更多 >