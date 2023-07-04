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NBA／榜眼米勒首秀半場就6犯 喬丹「選人眼光」被酸爆

聯合新聞網 / 即時報導
今年選秀榜眼米勒夏季聯盟初登場，沒想到光是上半場就領到6次犯規。(路透)
今年選秀榜眼米勒夏季聯盟初登場，沒想到光是上半場就領到6次犯規。(路透)

隨著夏季聯盟於3日開打，各家新秀也紛紛「開箱」。黃蜂榜眼米勒（Brandon Miller）3日在加州經典賽迎來進軍職業後的首場比賽，雖整場比賽斬獲18分，但6失誤、7犯規(夏季聯盟單場上限為10犯)的數據也不甚理想。尤其光是上半場就多達6次犯規，也讓酸民們再度揶揄籃球之神喬丹（Michael Jordan）的選人眼光。

米勒是來自阿拉巴馬大學的前鋒，被黃蜂隊認為是能夠與剛簽下指定新秀延長合約的小鮑爾（LaMelo Ball）良好搭配的未來核心。同時，雖然前老闆喬丹在選秀會前宣布出售手中持有的黃蜂隊股份，但外界仍深信，本屆選秀會的榜眼籤會是喬丹在任期內所做的最後一個決定。因此，米勒也可以被視為喬丹在選秀會的「最後一舞」。

而在披上黃蜂戰袍的首場比賽，米勒開局表現綁手綁腳，光是上半場僅5投1中拿下5分，另外還發生3失誤及6犯，明顯不太及格。有鑑於過往喬丹失敗居多的選人經驗和令人失望的經營決策，網路上的酸民們也毫不留情開酸「水貨」、「打得有夠糟糕」、「應該選韓德森（Scoot Henderson）」、「明年去上海大鯊魚」。

但同時也有人認為言之過早，表示「只不過是上半場反應不用這麼大」、「期待明年回來看這些酸言被打臉」。但球迷們的疑慮與嘲諷也不是空穴來風，畢竟黃蜂在這13年的「喬丹時代」只打過兩次季後賽，近六個賽季排名從沒高過第九。戰績不佳之外，在這期間選秀表現也不盡理想，數次獲得樂透籤，卻僅有小鮑爾和華克（Kemba Walker）入選過明星賽。

喬丹 鮑爾 加州

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