我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博富豪榜：馬斯克上半年賺966億 贏了查克柏格

國慶長假班機大亂 求志願下機喊價1500元

NBA／灰狼送上超頂級合約 愛德華5年最高2.6億元

記者蔡佳霖／綜合外電報導
愛德華踏進聯盟超級年薪金字塔的頂端。(美聯社)
愛德華踏進聯盟超級年薪金字塔的頂端。(美聯社)

就在哈利伯頓（Tyrese Haliburton）和小鮑爾（LaMelo Ball）先後簽下「指定新秀條款」5年最高2.6億美元的最頂級合約之後，同梯狀元郎愛德華（Anthony Edwards）自然不能落於人後。

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，愛德華將會和灰狼達成同樣條件的協議，合約將從2024年開始生效。愛德華也成為2020年新秀梯隊中第4位獲得超過2億美元合約的球員。

即將滿22歲的愛德華，進入聯盟3年來，每一季表現呈現突飛猛進狀態，本季場均攻下24.6分5.8籃板4.4助攻1.6抄截，投籃命中率45.9%，三分命中率36.9%，均創下生涯新高；特別是在季後賽，愛德華又進一步衝到場均31.6分5.2助攻5籃板，儼然就是灰狼新少主風範。

愛德華成為詹姆斯（LeBron James）、安東尼（Carmelo Anthony）、杜蘭特（Kevin Durant）之後，史上第4位在22歲前達到4500分的球員；也是最年輕轟進500顆三分球的球員，更是最年輕達成單季200顆三分球紀錄的球員。此外，愛德華還是唯一一位連兩季分別拿到1500分和100次抄截的球員。

基於愛德華逐漸流露的領袖氣質，灰狼直接就奉上最頂級合約。倘若愛德華能在新賽季入選年度最佳陣容前三隊，他就能取得合約最高額度的2.6億美元。若沒有達到規定的條件，其合約將會變成5年2.07億美元。

加上愛德華的頂薪續約，灰狼陣中已經有3位最頂級合約的球員，加入太陽、金塊的行列。

在和灰狼簽下頂級合約之後，已經承諾加入美國男籃的愛德華，將率領陣中一群年輕小將，全力爭取世界盃冠軍。

哈利 鮑爾 季後賽

上一則

MLB／林振瑋加盟紅雀 隊史首位台灣球員

下一則

溫網／雨神攪局不影響 斯威雅蒂輕取中國女將開紅盤

延伸閱讀

NBA／湖人補強陣容深厚受讚嘆 詹姆斯下個賽季幫手多

NBA／湖人補強陣容深厚受讚嘆 詹姆斯下個賽季幫手多
NBA／始終想留住里拉德 拓荒者總管：但他更願意為別隊打球

NBA／始終想留住里拉德 拓荒者總管：但他更願意為別隊打球
NBA／遭金塊棄用躺賺總冠軍 布萊恩2年合約轉戰熱火

NBA／遭金塊棄用躺賺總冠軍 布萊恩2年合約轉戰熱火
平權招生被禁後 NBA球星巴克利改遺囑 獎學金限給非裔

平權招生被禁後 NBA球星巴克利改遺囑 獎學金限給非裔

熱門新聞

中國隊球員袁心玥（左）和刁琳宇在比賽中攔網。 （中新社）

中國女排3:2逆轉東奧冠軍美國隊 晉級世聯賽總決賽

2023-07-02 15:38
普林斯透過推特才知道灰狼拒絕給自己新球季保障合約。(取材自Instagram)

NBA／悲情…灰狼隊普林斯 上網才知自己失業了

2023-06-28 22:17
穆迪也出現在不少交易傳言中。（Getty Images）

NBA／驚訝波爾被送走 勇士穆迪當下很震驚：我在車上知道的

2023-06-30 05:41
葛登(左)將被快艇裁掉。(美聯社)

NBA／快艇將裁掉老將葛登 預計省下1.1億元豪華稅

2023-06-29 08:37
厄文續留獨行俠。(美聯社)

NBA／厄文降價3年1.26億元續留獨行俠 小柯瑞第3度回歸

2023-07-01 08:21
林書豪。(中央社)

林書豪找回對籃球熱愛 預告再打1年 沒鬆口赴台灣打球

2023-07-02 19:25

超人氣

更多 >
50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你
護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國
長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰
國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往