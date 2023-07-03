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NBA／湖人補強陣容深厚受讚嘆 詹姆斯下個賽季幫手多

中央社／台北3日電
湖人球星詹姆斯。（路透）
湖人球星詹姆斯。（路透）

美國職籃（NBA）自由市場開市3天，所有大咖球星都已找到東家。NBA資深記者歐康納在推特上發文讚嘆：「湖人陣容無比深厚，這支打到西區決賽的球隊完美補強。」

自從7月1日NBA自由市場開始後，洛杉磯湖人先後簽下八村壘、續約芮維斯（Austin Reaves）、簽回羅素（D'Angelo Russell），另外防守悍將范德比（Jarred Vanderbilt）也執行球員選項繼續留在湖人。

從上一季主要輪替的7人陣容來看，僅後衛施洛德（Dennis Schroder）離隊，其餘6人都續留湖人，順利完成「年輕核心」全留下來的目標。

NBA資深記者歐康納（Kevin O'Connor）已經列出下個賽季湖人各個位置的球員，幾乎先發、替補都有2套陣容，且目前達成協議或者有約的13人當中，僅詹姆斯（LeBron James）年紀超過31歲，他到今年底就會年滿39歲了。

除了原有班底以外，湖人在自由市場上操作也相當出色，包括以底薪簽下瑞迪許（Cam Reddish）、中鋒海斯（Jaxson Hayes），另外還包括攻守兼具的普林斯（Taurean Prince），並從熱火那邊挖來後衛文森（Gabe Vincent），也讓湖人全隊有5人身高超過200公分，全隊最矮的是文森的190公分。

在家休息的詹姆斯似乎也顯得龍心大悅，在自己的IG限時動態上，轉發目前確定披上湖人戰袍13名球員的比賽照片。

湖人的隨隊記者布哈（Jovan Buha）也提到，下個賽季球隊的陣容可以有很多變化，羅素或許會是球隊的先發後衛，但文森如果在訓練營表現出色的話，也是很有可能直接扶正。

湖人 NBA 洛杉磯

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