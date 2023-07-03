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NBA／沙波尼斯5年2.17億提前續約 國王積極操作強化陣容

記者蔡佳霖／綜合報導
沙波尼斯轉戰國王表現依舊出色。（Getty Images）
沙波尼斯轉戰國王表現依舊出色。（Getty Images）

國王在以3年5800萬美元的合約續留巴恩斯（Harrison Barnes）之後，很快就和主力長人沙波尼斯（Domantas Sabonis）達成提前續約協議。

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，國王將和沙波尼斯簽下5年2.17億美元的合約。這份合約其實包含了沙波尼斯下季的最後一年合約，年薪為1940萬美元，最高可以得拿到2200萬美元。

經過重新續約談判後，變成一份5年總價達2.17億美元的大合約，讓沙波尼斯躋身年薪4000萬美元的俱樂部。

沙波尼斯是在2022年2月透過交易從溜馬轉戰國王，當時交易主角之一哈利伯頓（Tyrese Haliburton），近期也收到溜馬開出5年最高達2.6億美元的頂級合約。兩人分別都獲得至少2億美元的續約肯定。

沙波尼斯本季平均得到19.1分12.3籃板7.3助攻，投籃命中率達61.5%，奪下生涯第一座籃板王，更帶領國王重返睽違已久的季後賽

上季表現受到外界矚目的國王，不僅是沙波尼斯和巴恩斯的續約，球隊還陸續進行了其他補強。

國王用兩年1600萬美元的合約續簽季後賽表現出色的萊爾斯；一年底薪簽回替補長人連恩（Alex Len）；之後國王又以3年2000萬美元的合約，迎接今年歐洲聯賽MVP維岑科夫（Sasha Vezenkov）。維岑科夫身高6呎9吋，來自保加利亞。

除此之外，國王也和溜馬完成交易，利用選秀權換來2021年首輪第13順位出身的杜阿爾特（Chris Duarte）。

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