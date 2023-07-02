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林書豪找回對籃球熱愛 預告再打1年 沒鬆口赴台灣打球

中央社／台北2日電
林書豪。(中央社)
林書豪。(中央社)

上季效力台灣職籃PLG高雄17直播鋼鐵人的34歲華裔球星林書豪今天在Instagram發文，原已準備打完2023賽季就不打，但在鋼鐵人找回對籃球的熱愛，雖然不確定明年在哪裡打，但將開始準備2024年賽季。

林書豪今年2月正式披上台灣職籃P.LEAGUE+（簡稱PLG）高雄17直播鋼鐵人戰袍後，不但幫助主、客場球隊票房開出紅盤，還拉抬鋼鐵人戰績，一度率隊拉出8連勝，不僅擺脫墊底，還差點闖進季後賽

林書豪在鋼鐵人首季出賽19場，留下場均26.32分、8.47籃板、8.89助攻成績，期間更連續3場締造大三元紀錄，並拿下年度助攻王獎項。

林書豪在球季結束後返美，他今天在社群平台Instagram發文，他回憶起剛來到高雄時，「頭腦和心都超累和沮喪，遇到連著4年在場上和場下的困難，我心裡準備了打完2023的賽季，然後可能就不打了，我已經100%滿意我為了籃球付出的努力」。

林書豪儘管加入鋼鐵人的時間並不長，但他透露，在鋼鐵人3個月中，他找回信心以及對籃球最單純的熱愛。

林書豪也不忘了感謝球迷帶給他一些在場上最快樂的回憶，「謝謝大家給我那麼多愛和支持，幫助我找回自己」。

林書豪歷經6周放鬆和恢復後，他表示，將開始準備回到球場訓練，「雖然我不確定明年在哪裡打，可是要開始準備2024年的賽季了」。

PLG聯盟6月30日公布首波自由球員名單，包括林書豪在內，共有13名球員成為自由球員，林書豪新賽季落腳處未定，未來選擇續留鋼鐵人或加盟其他球隊，動向備受關注。

林書豪 華裔 季後賽

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