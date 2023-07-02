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NBA／黃蜂隊史首張指定新秀合約出爐 小鮑爾最高領5年2.6億元

記者蔡佳霖／綜合外電報導
小鮑爾將獲得黃蜂隊史最大一筆合約。(美聯社)
小鮑爾將獲得黃蜂隊史最大一筆合約。(美聯社)

繼溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）之後，同梯的探花郎小鮑爾（LaMelo Ball）也將和黃蜂達成5年最高達2.6億美元的超頂級合約，從而確立他身為黃蜂重建核心的地位。

在進入新秀合約最後一年之前，黃蜂提供了「指定新秀條款」的續約合約，成為隊史首位獲此尊榮的球員。小鮑爾這份合約的最低保障金額為2.07億美元，如果他能在下一季獲選年度前三隊陣容，將可以拿到最高等級2.6億美元

小鮑爾生涯首年就贏得年度最佳新秀，第2個賽季更直接入選明星賽；不過上個賽季他因飽受腳踝傷勢困擾，整季下來僅出賽36場，平均得到23.3分8.4助攻6.4籃板1.3抄截，每場投進4記三分球，三分命中率達37.6%。

此外，小鮑爾也是史上得分助攻籃板皆破1000的第2年輕球員，僅次於詹姆斯（LeBron James）。

黃蜂在今年休賽季出現老闆換人的人事大變動，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）結束過去13年扮演黃蜂主要經營者的任務，將股權以近30億美元價碼轉售給投資管理公司老闆普洛堅（Gabe Plotkin）與私募股權公司董事長施納爾（Rick Schnall）。

如今在續約小鮑爾後，搭配榜眼新秀米勒（Brandon Miller）、洛齊爾（Terry Rozier）、海瓦德（Gordon Hayward）等，冀望以全新氣象終結長達7年之久的季後賽荒。

鮑爾 喬丹 哈利

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