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NBA／自己的簽約自己公布 貝佛利1年320萬轉戰76人

聯合新聞網／ 即時報導
貝佛利下個賽季將轉投76人。(Getty Images)
貝佛利下個賽季將轉投76人。(Getty Images)

NBA自由市場昨正式開市，鐵血後衛「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）在第二天也順利找到工作，以一年320萬美元的老將底薪加入費城76人。

有趣的是，相比於大多球員簽約消息由知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）或查拉尼亞（Shams Charania）發布，貝佛利則一反常態，在個人Podcast節目的推特上宣布。

因為語不驚人死不休個性而被球迷稱作「瘋狗貝」的貝佛利上個賽季可說是一波三折，雖然伴隨灰狼打進季後賽，但在開季前因為戈貝爾（Rudy Gobert）交易案被送至爵士，又隨即被交易到湖人

到了季中，他再度成為交易籌碼，遭交易到魔術後與球隊買斷，最終加入公牛打完剩餘的例行賽，短短一年就出現在五支球隊的名單上。

76人身為去年聯盟戰績第三的爭冠級球隊，從被淘汰至今除了解雇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）外幾乎沒有人事異動，顯得異常安靜。而貝佛利成為他們在自由市場上的第一筆補強，在哈登（James Harden）有可能不會續留的情況下，持續替後衛陣容進行升級。

除了與哈登之間的拉扯，在里拉德（Damian Lillard）昨天深夜喊出「賣我」後，76人也傳出是競爭者之一，為了保留交易上的彈性而在自由市場上靜悄悄，或許也是至今鮮少有動作的原因。

費城 季後賽 湖人

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