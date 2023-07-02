NBA／湖人留羅素、里夫斯 補進長人海斯

羅素（右）和里夫斯（左）將持續並肩作戰。（路透資料照片）

自由市場開跑後首日積極補強陣容的湖人 ，除了留下八村壘外，更從熱火向熱火挖來主力後衛文森（Gabe Vincent），增添了3D側翼普林斯（Taurean Prince）與昔日「杜克三王」之一的瑞迪許（Cam Reddish），但紫金軍團的腳步依然沒有停歇。

根據消息，湖人在自由市場第2天先是找來了鵜鶘長人海斯（Jaxson Hayes），隨後順利續留了兩大主力後衛羅素（D'Angelo Russell）和里夫斯（Austin Reaves）。

身高6呎11吋、擁有出色體能條件的海斯，是在2019年以首輪第8順位被老鷹選走，之後透過交易轉而加盟鵜鶘。海斯4年下來場均可以得到7.5分4籃板，他在3呎以內的投籃命中率超過75%，是一名運動能力強悍的籃下終結者，增添湖人禁區機動性和高度。

季後賽 表現低迷的羅素，儘管飽受批判，但湖人為了維持後場深度依然決定和他達成續約協議，而且僅用2年3700萬美元的合約留人，其中第2年為球員選項。

未經選秀的里夫斯在季後賽的強勢發揮儼然成了湖人第3大巨頭，這也為他打開了爭取大約的契機。在歷經雙方的談判後，里夫斯確定以4年5600萬美元的價碼續留洛城，最後一年為球員選項。這是「鄉村曼巴」在透過早鳥權續約的情況下所能從湖人拿到的最大合約。

經過這兩天的強力進補，湖人一口氣留下3大主力並引進了5名新援幫手，補足了後場、側翼和禁區的深度。「The Ringer」專欄作家歐康納（Kevin O'Connor）點評湖人的全新陣容，直言其深度無比深厚，讓原本已經闖進西區冠軍賽的組合，整體戰力又變得更強了。